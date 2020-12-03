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Интерфакс-АВН

Ученые Удмуртии совместно с производителем ЗРК "Тор" разработали импортозамещающую антикоррозийную технологию

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Логотип АО «Купол»
Логотип АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Источник изображения: http://www.kupol.ru/

Ижевск. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Удмуртский федеральный исследовательский центр (УдмФИЦ) УрО РАН совместно с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" разработали промышленный метод получения ингибитора, замедляющего коррозийные процессы, сообщает пресс-служба центра в среду.

"Ингибиторы - вещества, задерживающие течение физико-технических процессов, используются для защиты металлов достаточно давно, но эффект от их применения значительно ниже потенциально возможного уровня", - говорится в сообщении.

Пресс-служба приводит слова ведущего научного сотрудника лаборатории рентгено-электронной спектроскопии отдела физики и химии поверхности физико-технического института УдмФИЦ УрО РАН Федора Чаусова о том, что связано это с устаревшей технологией получения этих веществ.

"Чаще всего при такой реакции получается не одна структура молекулы, а своеобразный "зоопарк" продуктов с разными свойствами. Некоторые из них могут являться ингибиторами коррозии, другие - катализаторами, третьи - индифферентными веществами. (...) Эффективность такой композиции не очень большая", - пояснил Чаусов.

"Нам удалось найти условия и сделать метод, чтобы в нашем растворе получалось абсолютное преобладание наиболее эффективного продукта с определенной структурой. Мы научились получать продукт, в котором все молекулы одинаковые. Причем в виде монокристаллов - частичек вещества, в котором миллиарды миллиардов одинаковых молекул уложены в "правильном" порядке", - добавил он.

Ученый подчеркнул, что эта технология позволит снизить зависимость предприятий РФ от импорта в этой сфере.

"Объемы производства этой продукции в нашей стране недостаточны для насыщения рынка. Поэтому, несмотря на то, что зарубежные аналоги совершенно уступают ростовской и, тем более, нашей разработке, импорт здесь сохраняется. Мы рассчитываем эти позиции заместить существующей продукцией, а в дальнейшем выйти на ингибиторы комплексного действия - противокоррозионные, противобактериальные", - отметил он.

По словам Чаусова, большую роль в методе играет контроль структуры молекулы на каждой операции, и эту работу ученые проводят совместно с сотрудниками ИЭМЗ "Купол".

В сообщении также приводятся слова директора Центра биохимической очистки Сергея Семанина о том, что в настоящее время ведутся патентные работы и подготовка к производству ингибиторов по новой технологии на площадях завода.

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