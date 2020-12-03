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WarSpot

«Терминаторы» добрались до российской армии

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Источник изображения: warspot.ru

Россия много лет производит боевые машины поддержки танков (БМПТ), но лишь сейчас они поступили на службу российской армии. Вчера, 1 декабря, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что восемь БМПТ прибыли в танковую дивизию в Челябинской области.

«Партия из восьми БМПТ «Терминатор» поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике», — рассказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

БМПД «Терминатор»

Источник изображения: function.mil.ru

В пресс-службе Минобороны указывают, что применение БМПТ в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя. Экипажи БМПТ уже подобраны и сформированы. В рамках опытной эксплуатации представители завода знакомят военнослужащих с боевыми возможностями данных машин, а также их ходовыми характеристиками.

«Терминаторы» под Челябинском

Как самостоятельный тип боевой машины БМПТ была разработана в СССР в середине 80-х годов после изучения опыта боевых действий в Афганистане. Специфика той войны отчётливо показала необходимость иметь на вооружении особенную бронетехнику — одновременно мобильную, манёвренную и скорострельную, которая была бы способна обеспечить огневое прикрытие танкам, а также защитить их от гранатомётчиков. На сегодняшний день разработано несколько вариантов БМПТ, в том числе на базе танков Т-72 и Т-90.

Для российской армии закупаются «Терминаторы» на базе танка Т-90. БМПТ вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулемётом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Экипаж БМПТ состоит из 5 человек. Машина предназначена для поражения высокозащищённых целей (например, танков), высокомобильных легкобронированных машин, а также танкоопасной живой силы противника, вооружённой гранатомётами и противотанковыми ракетными комплексами.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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