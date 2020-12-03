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ЦАМТО

В режиме видеоконференции состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 2 декабря. Под председательством президент России Владимира Путина в режиме видеоконференции 2 декабря состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Во встрече приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день!

Очень рад вас всех видеть, приветствовать.

Нам предстоит обсудить актуальную международную повестку, проблемы, связанные с нашими регионами. Согласованная повестка дня прилагается, у всех вас она на столе, у всех имеется. Если нет возражений, предлагаю начать нашу работу.

Объявляю заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ открытым.

В соответствии с принятой практикой, позвольте мне как главе государства, председательствующего в Организации, выступить в начале, а затем я предоставлю слово всем вам, уважаемые коллеги, выступит каждый из вас. Регламент заранее согласован, предлагаю начать.

Уважаемые друзья!

В ходе председательства в Организации Договора о коллективной безопасности Россия фокусировала усилия на дальнейшем развитии стратегического партнерства с государствами-членами ОДКБ и продолжении открытого, доверительного диалога по всему спектру проблем обеспечения безопасности.

По результатам проделанной нашими странами в текущем году совместной работы для утверждения на сегодняшней сессии Совета коллективной безопасности подготовлен солидный пакет договоренностей. В их числе – итоговая Декларация и Заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.

Понятно, что в непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, пришлось в первоочередном порядке заниматься решением острых вопросов в области здравоохранения, в социальной и экономической сферах.

Отмечу, что государства-члены ОДКБ наладили самое тесное взаимодействие в борьбе с инфекцией, оказывали и оказывают друг другу помощь и поддержку. В частности, Россия поставила союзникам по ОДКБ медицинское оборудование, технику, тест-системы, средства индивидуальной защиты. В странах – участницах Договора работали группы российских специалистов – медиков и эпидемиологов.

В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги. Это касается и двух других наших вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию.

Важно, что, несмотря на особые обстоятельства, работа по приоритетным для ОДКБ направлениям осуществлялась в плановом режиме. В течение года состоялся целый ряд значимых мероприятий, включая заседания Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности.

Кроме того, впервые в сентябре в Москве прошло совместное заседание министров обороны государств ОДКБ, а также Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Рассчитываем, что встречи в таком расширенном формате станут регулярными, поскольку позволяют лучше координировать позиции в военно-политической сфере с нашими ключевыми партнерами. Кстати, перспективной считаем возможность предоставления странам, желающим поддерживать регулярные отношения с ОДКБ, статусов наблюдателя и партнера.

В текущем году продолжена практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала Организации, совершенствование боевой выучки, слаженности и мобильности Коллективных сил ОДКБ. В августе в России состоялось учение с задействованием сил и средств материально-технического обеспечения войск "Эшелон-2020", в октябре в Белоруссии – командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020".

Уважаемые друзья!

Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства – члена ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду.

Всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорнокарабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями – Россией, США и Францией.

В настоящее время трехстороннее Заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.

Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе боевых действий людям, оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры.

Российская сторона в координации с Ереваном и Баку уже занимается всеми этими вопросами. Естественно, мы заинтересованы и в подключении к гуманитарным усилиям всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ. Обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями.

Хотелось бы с удовлетворением отметить, что в течение года государства – члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Успешно функционировала профильная Рабочая группа при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.

Правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия. Налажен также обмен информацией в связи с угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек. Организованы две спецоперации "Наемник" с целью выявления террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы, предотвращения вербовки новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей. Подготовлена обновленная Антинаркотическая стратегия ОДКБ (на период) до 2025 года.

Вся деятельность ОДКБ в этом году проходила под знаком 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Военные подразделения государств ОДКБ участвовали в Параде Победы на Красной площади.

Мы признательны союзникам по Организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасен мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и четкий сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств – членов нашей Организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность.

Уважаемые коллеги!

Очертил основные направления совместной деятельности государств – членов нашей Организации и рассчитываю на заинтересованную дискуссию как по упомянутым мной вопросам, так и по другим проблемам, представляющим, как в таких случаях говорят, взаимный интерес на пространствах ОДКБ.

Благодарю вас за внимание <…>

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