Вооруженные силы Норвегии получат БЛА "Индаго-3"

ЦАМТО, 2 декабря. Норвежская компания Nordic Unmanned объявила о подписании с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) рамочного контракта на выполнение работ в качестве системного интегратора, включая обучение применению и поддержку БЛА вертикального взлета и посадки (ВВП).

Срок действия рамочного контракта на поставку БЛА ВВП Министерствам обороны и юстиции Норвегии и подчиненным им структурам составляет 3 года с опционами на продление в общей сложности до 7 лет. Ожидается, что первый заказ будет получен в течение ближайших месяцев.

В рамках соглашения силовым структурам Норвегии будут поставляться БЛА вертикального взлета и посадки "Индаго-3" американской корпорации Lockheed Martin.

Nordic Unmanned выступает в роли системного интегратора, управляя реализацией проекта и отвечая за обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям заказчиков. Компания будет предоставлять услуги обучения персонала, а также обслуживания и ремонта оборудования. Nordic Unmanned обеспечит интеграцию на борт БЛА радиостанций норвежского производителя Radionor Communications AS.

Как сообщал ЦАМТО, в зависимости от полезной нагрузки и условий эксплуатации квадрокоптер "Индаго-3" может находиться в воздухе до 50 мин., дальность полета – 10 км. БЛА может развивать крейсерскую скорость 25 узлов. Аппарат может функционировать при температурах от -34 до +49 град. С.