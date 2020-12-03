Войти
ЦАМТО

Вооруженные силы Норвегии получат БЛА "Индаго-3"

173
0
0
Indago VTOL
Модель малоразмерного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Индаго" (Indago VTOL Quad Rotor).
Источник изображения: www.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 2 декабря. Норвежская компания Nordic Unmanned объявила о подписании с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) рамочного контракта на выполнение работ в качестве системного интегратора, включая обучение применению и поддержку БЛА вертикального взлета и посадки (ВВП).

Срок действия рамочного контракта на поставку БЛА ВВП Министерствам обороны и юстиции Норвегии и подчиненным им структурам составляет 3 года с опционами на продление в общей сложности до 7 лет. Ожидается, что первый заказ будет получен в течение ближайших месяцев.

В рамках соглашения силовым структурам Норвегии будут поставляться БЛА вертикального взлета и посадки "Индаго-3" американской корпорации Lockheed Martin.

Nordic Unmanned выступает в роли системного интегратора, управляя реализацией проекта и отвечая за обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям заказчиков. Компания будет предоставлять услуги обучения персонала, а также обслуживания и ремонта оборудования. Nordic Unmanned обеспечит интеграцию на борт БЛА радиостанций норвежского производителя Radionor Communications AS.

Как сообщал ЦАМТО, в зависимости от полезной нагрузки и условий эксплуатации квадрокоптер "Индаго-3" может находиться в воздухе до 50 мин., дальность полета – 10 км. БЛА может развивать крейсерскую скорость 25 узлов. Аппарат может функционировать при температурах от -34 до +49 град. С.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.11.2020
Румыния показывает привычную приспособляемость
27.04.2020
Арктический бастион
01.04.2019
Список оружия против России: Запад смоделировал войну
18.04.2017
Заложники международного права
24.10.2016
Беспилотная революция в армии и на гражданке
03.02.2015
Новые цели Пентагона — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 04:10
  • 1
Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси
  • 03.12 04:10
  • 1
С эсминцем против стратегической ракеты
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса