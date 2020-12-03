Огненный шар: ветеран ВВС США рассказал, как сербские ПВО сбили F-117

Подполковник ВВС США в отставке Чарли Хайнлайн раскрыл подробности поражения самолета F-117 сербскими ПВО.

Портал The Drive опубликовал рассказ подполковника ВВС США в отставке Чарли Хайнлайн, ставшего очевидцем поражения штурмовика F-117 Nighthawk ("Ночной ястреб") во время операции Allied Force в Югославии. Его полную версию можно услышать в подкасте The Afterburn.

В отличие от широко известного случая, когда 27 марта 1999 года в небе Сербии советской "Печерой" был сбит F-117 с позывным "Вега 31", этот инцидент не имел официального подтверждения. И до сих пор он остается засекреченным. Так что Чарли Хайнлайн стал первым, кто раскрыл его детали.

Во время операции в Югославии он был пилотом F-117 в составе 9-й истребительной эскадрильи "Летающие рыцари" и дислоцировался на авиабазе Спангдалем в Германии.

Миссии от взлета до посадки занимали около шести часов. И в пути самолетам требовалась дозаправка. Чарли Хайнлайн отправился на задание в паре с другим "Ночным ястребом". Они летели на расстоянии около 10 миль друг от друга. В ту ночь, вспоминает он, сербские ЗРК выпустили довольно много ракет. Работали системы SA-3 Goa (C-125 "Печора") и другие. Поскольку у F-117 не имелось собственных средств обнаружения ПВО, о вражеских ЗРК экипаж должны были предупреждать пилоты F-16CJ "Wild Weasel".

В момент, когда Хайнлайн шел к своей цели на окраине Белграда, и до падения его бомбы оставалось 30-40 секунд, F-16CJ оповестил о зенитной атаке. Пилот понял, что он находится в относительной безопасности, несколько западнее пуска. А потом взглянул направо и увидел "приближающуюся огромную ракету, похожую на Saturn V" (американский сверхтяжелый ракета-носитель).

"Я знал, что мой напарник был где-то там. Затем я увидел еще один запуск - сильное свечение, и даже с такого расстояния можно разглядеть множество деталей. Шлейф, дым, а потом просто этот огненный шар приближается к вам". Но он не смог тогда точно понять, попала ракета во второй штурмовик или нет.

Хайнлайн, как положено в таких ситуациях, оставил автопилот включенным, поскольку ручное управление могло негативно повлиять на поперечное сечение радара и сделать F-117 удобной целью для ракеты. Сбросив бомбы по цели, пилот отправился к самолету- заправщику Stratotanker KC-135 и стал ждать встречи с напарником. Тот долго не появлялся, так что пришлось кружить в воздухе и уговаривать танкер остаться. Наконец, второй F-117 появился. Он летел в темноте с отключенным светом и "был не в лучшей форме". Самолет подключился к "стреле", но вдруг отсоединился, оставив Хайнлайна и экипаж заправщика в недоумении: "летел ли он сейчас только на одном двигателе или у пилота возникла другая проблема".

Пришлось попросить танкер опустить заслонки, чтобы снизить скорость и дать возможность другому "Ночному ястребу" подключиться заново. Несмотря на то, что топливо разлилось вокруг резервуара, поврежденному F-117 удалось заполнить баки, и оба самолета-невидимки затем направились обратно на базу.

В заключении Хайнлайн подчеркнул, что при любом боевом сценарии сербские ЗРС российского производства создавали проблемы для считавшегося невидимым F-117. Даже такие старые системы, как С-125, оставались для него серьезной угрозой.

Олег Корякин (Казань)