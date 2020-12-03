NI: новые испытания приблизили "Циркон" к боевой готовности

Проведенное недавно очередное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" приблизило это оружие нового поколения к принятию на вооружение. К такому выводу пришел обозреватель издания The National Interest.

Как уже сообщала "РГ", запуск состоялся с фрегата "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря по "сложной мишенной позиции" в Баренцевом море. Дальность полета составила 450 километров, максимальная скорость ракеты превысила 8 Махов (около 9,5 тысячи километров в час).

Ракета 3M22 "Циркон" разработана в первую очередь как противокорабельная ракета, ее основной целью могут стать авианосные группы потенциального противника. По различным данным ее испытания начались в 2015 или 2016 году. Основной особенностью ракеты является ее высокая скорость, что вкупе с маневрированием во время полета делает ее практически неуязвимой для всех существующих средств ПВО. Эффективная дальность полета может превышать тысячу километров, но соответствующие испытания еще только предстоит провести.

Ожидается, что "Циркон" будет принят на вооружение в ближайшие годы.

Алексей Иванов