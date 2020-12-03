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Российская газета

Видео: Boeing испытал беспилотники с искусственным интеллектом

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Концерн Boeing завершил серию летных испытаний беспилотных аппаратов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Разработчики проверяли, как пять самолетов взаимодействуют друг с другом для решения общих задач.

Как сообщает Flightglobal, испытания проходили на летном полигоне Квинсленда в Австралии. В ходе испытаний оценивались также бортовое командование, управление, обмен данными. Тесты начались с одного беспилотника, затем поэтапно добавлялось еще по одному аппарату, пока их число не достигло пяти.

Беспилотники в ходе испытаний сумели наладить сотрудничество друг с другом для выполнения общей миссии. Все это происходило на скорости до 270 км/час. "Учитывая размер, количество и скорость самолетов, это очень важный шаг в развитии автономных систем полета", - заявила представитель корпорации Эмили Хьюз.


Майя Бирюкова

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Страны
Австpалия
Компании
Boeing
Проекты
AI
БПЛА
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