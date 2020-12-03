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Известия.ru

Россия откажется от американского канала связи с МКС

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

«Роскосмос» перейдет на связь с Международной космической станцией (МКС) с помощью отечественных аппаратов серии «Луч», отказавшись от использования американского широкополосного канала связи. Об этом говорится 2 декабря в сообщении на сайте госкорпорации.

В настоящее время для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются американские спутники-ретрансляторы TDRS. Использование идет на платной основе. Небольшую по объему информация можно передать российским пунктам связи при пролете МКС над ними.

«Новая линия космической связи проходит испытания, и в ближайшем будущем планируется ее введение в штатную эксплуатацию. Это позволит отказаться от использования каналов американской системы ретрансляции TDRS для широкополосной передачи данных на российском сегменте МКС», — отметили в госкорпорации.

Речь идет об использовании средств Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч», оператором которой является российская спутниковая система «Гонец».

В конце ноября в России предложили отказаться от участия в МКС и создать национальную станцию. По мнению экспертов, финансово реализовать в одиночку такой проект у РФ не получится.

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Страны
Россия
США
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Проекты
TDRSS
Луч МКСР
МКС
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