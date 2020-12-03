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Интерфакс-АВН

Путин призвал страны ОДКБ поддержать Пашиняна

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Ново-Огарево/Ереван. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Никол Пашинян был вынужден принять болезненные, но необходимые решения по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент России Владимир Путин.

"Руководство Армении, председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные, но, еще раз подчеркну, необходимые и требовали большого личного мужества от премьер-министра", - сказал Путин в среду на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Путина, "каждый из присутствующих сегодня на совещании принимает степень ответственности при принятии решений подобного рода". "Он (Пашинян, - "ИФ") эту ответственность на себя взял, и наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, который оказались в трудной жизненной ситуации", - заявил Путин.

В свою очередь Пашинян назвал российских миротворцев гарантом сохранения мира и безопасности в Нагорном Карабахе. "Российский миротворческий контингент является гарантом сохранения мира и безопасности в регионе. Хочу особо отменить исключительную роль президента России. На протяжении всех 44 дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты людей", - сказал Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

По его словам, Армения и сегодня тесно работает с российской стороной для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, телами погибших.

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ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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