Российский эксперт считает размещение на Курилах новой системы ПВО демонстративным шагом

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия решила создать на Курильских островах мощную группировку, хотя военные угрозы на этом направлении сомнительны, заявил "Интерфаксу" в среду военный эксперт, академик Российской академии наук (РАН) Алексей Арбатов.

Так он прокомментировал размещение на Курильских островах системы противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности С-300В4.

"Конечно, это демонстративный шаг. Понятно, что захватывать силой Южные Курилы японцы не станут, американцы из-за японцев на войну с Россией не пойдут. Это делается демонстративно как очень многое у нас в военной области за очень большие деньги", - сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Понятно, что если у нас на Курилах решили построить что-то грозное, то всё должно быть в комплексе. Это называется предотвращением доступа, недопущением в зону - создается весь комплект сил и средств вокруг определенного района. Создается воздушный, морской, подводный, противоракетный колпак. Если решили на это деньги выделить, то как без противовоздушной и противоракетной обороны?", - сказал Арбатов.

По его словам, размещение С-300В4 на Курилах может быть связано с планами США развернуть ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Но пока еще не известно, какие ракеты США будут размещать и будет ли это делать американская администрация, а если и будет, то где. Если эти американские ракеты будут развернуты на Диего-Гарсии и Гуаме, это никак не касается Курил из-за дистанции. Поводов можно найти сколько угодно - и заход американского эсминца в залив Петра Великого и любые учения. Вопрос - нет ли у нас других оборонных нужд, куда лучше было направить эти деньги? Я считаю, что есть и очень много", - сказал ученый.

Власти Японии выразили протест в связи с размещением С-300В4 на Курилах, заявил в среду генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий".

1 декабря Восточный военный округ (ВВО) сообщил, что российские военные разместили на Курильских островах С-300В4.

"Расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды", - говорится в сообщении округа. Военные не уточнили, на каком из островов несет дежурство С-300В4.

26 октября пресс-служба Восточного военного округа сообщила о начале учений по переброске С-300В4 на Курилы из Еврейской автономной области (ЕАО).

"В ходе учения отрабатывается совершение марша комбинированным способом на один из островов Курильской гряды с использованием железнодорожного и морского транспорта, размещение подразделения и указанных районах, борьба с условными диверсантами. Ранее зенитное ракетное соединение ВВО в ЕАО впервые на Дальнем Востоке получило новейшую зенитную ракетную систему на гусеничной базе С-300В4. Личный состав прошел переобучение в учебном центре в городе Оренбурге, где получил необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники", - говорилось в сообщении ВВО.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - современный комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

На военно-техническом форуме "Армия-2016" концерн "Алмаз-Антей" сообщил, что для С-300В4 подготовлены три типа гиперзвуковых ракет.

Минобороны РФ сообщало, что в 2016 году противовоздушную оборону базы ВМФ РФ в сирийском порту Тартус обеспечивал дивизион С-300В4, затем ему на смену перебросили систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курилах.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.