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ТАСС

СФ одобрил ратификацию протокола о сотрудничестве с Аргентиной в космосе

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

В протоколе перечислены, в частности, направления сотрудничества участников соглашения: дистанционное зондирование Земли, спутниковая связь, спутниковая навигация, космическая геодезия и метеорология, космические биология и медицина и другие

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации протокола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Протокол был подписан правительствами двух стран в Буэнос-Айресе 8 октября 2019 года. Он призван создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, он был подготовлен в связи с тенденцией к расширению сотрудничества двух стран в области космической деятельности. В частности запланирована реализация совместных проектов по установке на территории Аргентины наземных станций ГЛОНАСС, оптико-электронного комплекса для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также по оказанию пусковых услуг и совместному созданию космической техники.

Протоколом предусмотрены необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-аргентинского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях. Они касаются в том числе охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования вывозимых охраняемых изделий и технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера.

Разработчики документа указывают, что большое значение имеет предусмотренный им особый статус экспортируемых охраняемых изделий и технологий. Он позволит вывести технику или устройства из-под действия принудительных мер и, соответственно, любых форм и видов изъятий или исполнительного производства на территории импортирующего государства. Протокол создает иммунитет указанной категории товаров, однако понятие иммунитета в силу специфики законодательного регулирования в Аргентине в этом контексте не используется в тексте протокола по формальным причинам.

В протоколе перечислены направления и формы сотрудничества участников соглашения. Например, дистанционное зондирование Земли из космоса, спутниковая связь, спутниковая навигация, космическая геодезия и метеорология, космические биология и медицина, использование космических аппаратов, организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров и другие.

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Страны
Аргентина
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
Медицина
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