Китай продолжает покупать российские авиационные двигатели

Россия и Китай имеют контракт на поставку почти 100 вертолетных двигателей для вертолетов «Ми» и «Ка» в 2021-2022 годах, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК – «Ростех»).

«Результатом валидации сертификата в Китае стал контракт на поставку в 2021-2022 годах почти 100 двигателей ВК-2500ПС-03», - говорится в сообщении пресс-службы, где также сообщается, что ОДК сертифицировал двигатель ВК-2500ПС-03 в Южной Корее для гражданского вертолета Ми-171А2.

«Валидация сертификата типа позволит начать поставки агрегатов производства «ОДК Климов» в эту страну. Турбовальный двигатель ВК-2500ПС-03 является новейшей модификацией ВК-2500 и может быть применен на вертолетах «Ми» и «Ка», отмечает пресс-служба ОДК.

В годовом отчете «Ростеха» сообщалось, что РФ и Китай имеют контракт на поставку 18 военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, а всего заказано более 120 вертолетов различного назначения. В нем отмечалось, что также Китай заказал 14 вертолетов Ми-171 с двигателем ВК-2500 и 21 вертолётов «Ансат».