Войти
Военно-промышленный курьер

Курганмашзавод осваивает новую модель управления производственным процессом

189
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) завершился первый этап освоения проекта по внедрению принципов потокового производства, сообщила пресс-служба предприятия.

За основу проекта принята задача по внедрению принципов потокового производства и концепции «бережливое производство» в ремонтно-механическом производстве Курганмашзавода.

В рамках проекта, соответственно заявленным принципам, разрабатывается новое программное обеспечение и планируется реорганизация склада комплектующих: введение адресной системы хранения, организация мест складирования с маркировкой ячеек, внедрение системы цветовой визуализации и сквозного мониторинга прихода-расхода комплектующих.

В качестве первого этапа в производственный процесс внедрена программно-управляемая машина (автоматически управляемая тележка – Automatic Guided Vehicle, если коротко – AGV). Данное техническое решение позволяет, в заранее определенное время, доставить на соответствующий пост потока (рабочее место сотрудника) необходимый набор комплектующих. У исполнителей нет возможности манипулировать своим рабочим временем, это позволяет автоматически устранить ряд трудновыявляемых потерь рабочего времени. Гарантирует чёткое соблюдение технологического процесса. Управление маршрутом движения AGV между складом и постами потока осуществляется с помощью программного обеспечения, которое доступно на терминале управления AGV и на АРМ (автоматизированное рабочее место) начальника ремонтного участка.

На первом этапе проекта было важно не только протестировать технические возможности AGV, но и убедиться в потенциале внедрения принципиально новой системы управления производством. Дальнейшее развитие проекта предполагает, что новое программное обеспечение и соответствующие технические средства (внедрение AGV, реорганизация склада) дадут возможность выстроить по принципу потока весь процесс производства. Работы, которые ранее выполнялись последовательно, будут выполняться параллельно и взаимосвязано.

Благодаря новому системному подходу и применению концепции «бережливого производства», в перспективе удастся четко организовать работу каждого сотрудника, значительно повысить управляемость процессами и эффективность производства в целом.

– Пройден первый этап внедрения и успешного тестирования. Проект будет дорабатываться и совершенствоваться. Впереди большая и серьезная работа, но само обращение к подобным инновациям устанавливает новую планку в техническом оснащении предприятия и служит ориентиром для других заводских подразделений, – отмечает исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

На фото: Тележка AGV на реорганизованном складе ремонтно-механического производства Курганмашзавода

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Проекты
Бережливое производство
Похожие новости
27.08.2020
Флотский вариант: чем БМП-3Ф отличается от сухопутной версии
07.02.2020
«Высокоточные комплексы» готовы содействовать экспортным поставкам из Зауралья
21.11.2016
С ходу по ходу
14.09.2015
Россия предложила Индии модернизировать танки и полторы тысячи БМП
03.11.2014
Круглый стол Ростеха на WorldSkills
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 04:10
  • 1
Знаменитый реактивный "Ураган" может получить новое колесное шасси
  • 03.12 04:10
  • 1
С эсминцем против стратегической ракеты
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса