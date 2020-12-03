Курганмашзавод осваивает новую модель управления производственным процессом

В центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) завершился первый этап освоения проекта по внедрению принципов потокового производства, сообщила пресс-служба предприятия.

За основу проекта принята задача по внедрению принципов потокового производства и концепции «бережливое производство» в ремонтно-механическом производстве Курганмашзавода.

В рамках проекта, соответственно заявленным принципам, разрабатывается новое программное обеспечение и планируется реорганизация склада комплектующих: введение адресной системы хранения, организация мест складирования с маркировкой ячеек, внедрение системы цветовой визуализации и сквозного мониторинга прихода-расхода комплектующих.

В качестве первого этапа в производственный процесс внедрена программно-управляемая машина (автоматически управляемая тележка – Automatic Guided Vehicle, если коротко – AGV). Данное техническое решение позволяет, в заранее определенное время, доставить на соответствующий пост потока (рабочее место сотрудника) необходимый набор комплектующих. У исполнителей нет возможности манипулировать своим рабочим временем, это позволяет автоматически устранить ряд трудновыявляемых потерь рабочего времени. Гарантирует чёткое соблюдение технологического процесса. Управление маршрутом движения AGV между складом и постами потока осуществляется с помощью программного обеспечения, которое доступно на терминале управления AGV и на АРМ (автоматизированное рабочее место) начальника ремонтного участка.

На первом этапе проекта было важно не только протестировать технические возможности AGV, но и убедиться в потенциале внедрения принципиально новой системы управления производством. Дальнейшее развитие проекта предполагает, что новое программное обеспечение и соответствующие технические средства (внедрение AGV, реорганизация склада) дадут возможность выстроить по принципу потока весь процесс производства. Работы, которые ранее выполнялись последовательно, будут выполняться параллельно и взаимосвязано.

Благодаря новому системному подходу и применению концепции «бережливого производства», в перспективе удастся четко организовать работу каждого сотрудника, значительно повысить управляемость процессами и эффективность производства в целом.

– Пройден первый этап внедрения и успешного тестирования. Проект будет дорабатываться и совершенствоваться. Впереди большая и серьезная работа, но само обращение к подобным инновациям устанавливает новую планку в техническом оснащении предприятия и служит ориентиром для других заводских подразделений, – отмечает исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

На фото: Тележка AGV на реорганизованном складе ремонтно-механического производства Курганмашзавода