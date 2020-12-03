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Газета.ru

F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО

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Источник изображения: gazeta.ru

Российская РЛС «Контейнер» смогла обнаружить самолеты-«невидимки» НАТО

Радиолокационная станция "Контейнер", размещенная в Мордовии 12 месяцев назад, во время службы фиксировала полеты малозаметных истребителей стран НАТО, сообщили в АО «РТИ». Год назад Минобороны заявляло, что вдоль российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле.

Заступившая в прошлом году на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила свое умение выявлять за тысячи километров от российской границы истребители стран НАТО, которые были созданы с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"), сообщили РИА «Новости» в пресс-службе АО «РТИ» - радиолокация, технологии, информация.

"РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО", - указали в пресс-службе концерна.

Как отметили в «РТИ», за последние 12 месяцев «Контейнер» обнаружил «полеты малозаметных истребителей стран НАТО». К последним относятся самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В январе «Российская газета» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова писала, что «Контейнер» с большой долей вероятности засек и отслеживал полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины». «В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35», - говорил министр. При этом Лавров отмечал, что эта информация еще требует проверки.

Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года. Как отметили в Минобороны, эта РЛС может отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тыс. км от российской госграницы.

Загоризонтные РЛС "Контейнер" создает Научно-производственный комплекс Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи (НПК «НИИДАР»), входящий в АО «РТИ». Они предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. Эти станции функционируют на принципе отражения радиоволн от ионосферы Земли.

По словам гендиректора НИИДАР Кирилла Макарова, которого цитируют в «РТИ», станция в Мордовии - "это радиолокационный комплекс, закрывающий воздушное пространство всей европейской части нашей страны". Как подчеркнул Макаров, "Контейнеры" планируется размещать в различных российских регионах.

В декабре прошлого года в Минобороны сообщили, что вдоль рубежей РФ создадут сплошное радиолокационное поле, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей.

Новая радиолокационная система, как указывали российские военные, должна быть аналогична действующей и состоять из загоризонтных станций типа «Контейнер». Первая из них вступила в строй в том же месяце. Следующая станция этого типа, как отмечалось, будет прикрывать Арктику.

Главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров ранее отмечал, что новая РЛС может обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в 3 тыс. км. По его словам, одна из сложнейших задач, которую решает аппаратура комплекса при обработке сигнала, - это выделение ряда целей, в том числе бомбардировщиков, крылатых ракет, палубной авиации, на фоне земной поверхности и помех.

Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер», как сообщал командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, может обнаруживать массовый взлет гиперзвуковых крылатых ракет или авиации на расстоянии более 2 тыс. км от российских границ. Станция, как подчеркивается, поможет вскрыть попытку массового взлета в направлении России крылатых ракет, авиации и в перспективе - гиперзвуковых крылатых ракет.

Командующий назвал «Контейнер» важным звеном в системе стратегического сдерживания, разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

"Если мы обнаружим противника вовремя, вскроем его замысел, то сможем предотвратить удар, а в случае реальной угрозы и уничтожить противника, не допустить удар с воздуха, из космоса по объектам России", - приводило слова Демина РИА «Новости».


Кристина Сизова

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Страны
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Украина
Продукция
29Б6 Контейнер
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F-35
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НИИДАР
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