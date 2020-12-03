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ЦАМТО

Военнослужащие ВВО осваивают поступившую на вооружение новую навигационную аппаратуру

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GPS и ГЛОНАСС
Системы GPS и ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 2 декабря. Военнослужащие мотострелковых и разведывательных подразделений ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, в рамках проведения занятий интенсивного курса боевой подготовки осваивают новую малогабаритную спутниковую навигационную аппаратуру индивидуального использования "Орион".

Портативный навигационный приемник поступил на вооружение в рамках оснащения войск современными образцами вооружения военной и специальной техники. "Орион" обеспечивает управление картами местности, снимками и матрицами на основе атласа карт. Прибор позволяет создавать карты обстановки и обмениваться данными с другими системами, отображает модель местности в 3D-формате.

Кроме того, приемник используется для автоматического определения текущих координат места, времени, путевой скорости пользователя по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, GPS в любой точке Земного шара в любой момент времени. "Орион" сохраняет работоспособность независимо от метеоусловий и в том числе под водой.

В настоящее время с военнослужащими проводятся теоретические, тактико-специальные и практические занятия по освоению и практическому применению нового оборудования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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