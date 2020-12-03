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Российская газета

Обнаружить "стелс": разработчик рассказал о возможностях РЛС "Контейнер"

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Источник изображения: Минобороны РФ

Первая новейшая загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер" доказала свою способность обнаружить воздушные объекты на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы России. 1 декабря исполнился год, как она заступила на боевое дежурство в Мордовии.

Об этом сообщила пресс-служба компании РТИ. Здесь добавили, что за год работы "Контейнер" обнаружил и определил траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО, созданных по технологии "стелс".

Генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи", входящего в РТИ, Кирилл Макаров отметил, что "Контейнер" - это радиолокационный комплекс, закрывающий воздушное пространство всей Европейской части России. Планируется размещение РЛС и в других частях территориях страны.

"РГ" уже рассказывала об особенности функционирования "Контейнера" - за счет переотражения радиосигнала от ионосферы она и обнаруживает воздушные объекты за горизонтом.

Загоризонтные радиолокационные станции - локаторы, которые предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. Они обнаружат противника задолго до того, как его средства воздушного нападения сформируются и предпримут атаку или провокацию с пересечением границы.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
НИИДАР
Проекты
NATO
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