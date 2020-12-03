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Интерфакс-АВН

Вакцинация от коронавируса начинается на Северном флоте, в Центральном и Южном военных округах

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Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Северный флот России, Центральный и Южный военные округа приступают к вакцинации военнослужащих от коронавируса.

"На Северный флот поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции российского производства. Вакцинация личного состава Северного флота начнётся в ближайшие дни. Первые прививки будут сделаны экипажам боевых надводных кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения, которые в ближайшее время отправятся в дальние походы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота в среду.

На базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России сформированы врачебно-сестринские бригады для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от коронавируса, сообщил флот.

Вакцину в Североморск доставили из Москвы лётчики отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолёте Ту-134. Транспортировка вакцины осуществлялась в специальных холодильных установках для соблюдения необходимого температурного режима, сообщил Северный флот.

Ранее в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила о поступлении первой партии вакцины от коронавируса. "Из первой поступившей партии производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. В дальнейшем вакцинацию также пройдет командный состав и военнослужащие, несущие боевое дежурство, сообщили в ЦВО.

О начале вакцинации личного состава от коронавируса в среду сообщил Южный военный округ.

"Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа. Медицинские специалисты ЮВО приступили к проведению первоочередной вакцинации личного состава военных госпиталей, работающего с больными коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Привить от COVID-19 планируется командный состав и военнослужащих, выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

6 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что от коронавируса привилось почти все руководство Минобороны РФ.

Российские военные принимали участие в испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ. Клинические испытания проводились на добровольцах на базе главного военного клинического госпиталя им.Н.Бурденко.

27 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что до конца этого года 80 тыс. российских военных привьют от коронавируса. "Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал министр. Он сообщил, что более 2,5 тыс. военнослужащим уже сделали прививки.

По данным Минобороны РФ на вечер 1 декабря, 18 246 человек в системе Вооруженных сил РФ переболели коронавирусом. На вечер 1 декабря коронавирусом в Вооруженных силах РФ заражены почти 5 тыс. человек: 4 122 военнослужащих, 217 курсантов, 24 воспитанника довузовских учреждений, 613 гражданских специалистов.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 25 тыс. 345 случаев, зафиксирован антирекорд по подтвержденным летальным исходам: умерли за сутки 589 человек, сообщил в среду федеральный оперштаб.

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