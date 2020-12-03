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В НАТО обещают пугать Россией до 2030 года

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия продолжает «напористую политику и агрессивные действия» и это препятствует конструктивному диалогу, говорится в новом стратегическом отчете НАТО.

«Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО», - отмечается в публикации.

В отчете также сообщается о «негативно влияющей на безопасность евроатлантического региона» активной деятельности России на Черном и Балтийском море, в Арктике и восточном Средиземноморье.

«В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса», - утверждают авторы отчета, отмечая, что Россия - увядающая держава, но она все еще опасна, и блок НАТО должен противостоять ей решительно, дружно и без попыток вернуться к сотрудничеству с Москвой.

В то же время НАТО следует сохранить двусторонний подход по отношению к России, который заключается и в «сдерживании» и диалоге. 

Кроме того, альянсу рекомендуют оставаться открытым для обсуждения мирного сосуществования и позитивно реагировать на «конструктивные изменения» в позиции российской стороны.

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Россия
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Арктика
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