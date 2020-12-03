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WarSpot

Венгрия обновляет систему ПВО

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Источник изображения: warspot.ru

Венгрия обновляет свой «ракетный зонтик». Вчера, 1 декабря, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Венгрии заказало у компаний Kongsberg и Raytheon систему ПВО NASAMS.

Венгрия станет двенадцатой страной в мире и шестым членом НАТО, чьё небо будет прикрывать ракетная система NASAMS. Детали сделки не разглашаются, однако известно, что стоимость контракта оценивается в €410 млн.

Слайд с презентации системы ПВО NASAMS

Источник изображения: kongsberg.com

«С NASAMS Венгрия будет использовать самую современную и мощную систему противовоздушной обороны средней дальности в мире. Модульность и открытая архитектура NASAMS позволяют непрерывно внедрять новые технологии, гарантируя адаптацию системы к новым угрозам и задачам на протяжении всего срока её службы», — заявил Эйрик Ли, президент Kongsberg Defense & Aerospace AS.

NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) является системой ПВО средней дальности. Её ключевая особенность — поддержка широкой номенклатуры ракет-перехватчиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Продукция
NASAMS
Компании
Kongsberg
Raytheon
Проекты
NATO
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