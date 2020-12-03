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ЦАМТО

Минобороны Венгрии заключило контракт на поставку ЗРК NASAMS

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Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AMRAAM из пусковой установки американо-норвежской зенитной ракетной системы Raytheon/Kongsberg NASAMS
Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AMRAAM из пусковой установки американо-норвежской зенитной ракетной системы Raytheon/Kongsberg NASAMS.
Источник изображения: правительство Венгрии

ЦАМТО, 2 декабря. Норвежская компания Kongsberg 30 ноября сообщила, что совместно с американской Raytheon Missiles and Defense подписала контракт на поставку ВС Венгрии ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System).

Ранее, 19 ноября, намерение приобрести ЗРК NASAMS официально подтвердило правительство Венгрии. Таким образом, Венгрия стала 6-й страной НАТО и 12-й страной в мире, которая приобрела ЗРК семейства NASAMS. Стоимость продажи составила 410 млн. евро. Поставка комплексов начнется в 2023 году.

Как заявлено, выбор NASAMS позволяет Венгрии воспользоваться преимуществами действующей производственной линии, включая быструю поставку и конкурентоспособные цены. Программа также обеспечит долгосрочное сотрудничество между венгерской и норвежской промышленностью.

Комплексы NASAMS обеспечат защиту от существующих и перспективных угроз.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о возможности закупки Венгрией в США ЗРК стоимостью около 1 млрд. долл. было заявлено в июне 2019 года в ходе визита в Венгрию госсекретаря США Майка Помпео.

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Венгрии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 180 усовершенствованных управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-7 AMRAAM, другого оборудования и услуг стоимостью до 500 млн. долл. Запрос, в частности, включал секретное программное обеспечение для РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел", запрошенных Венгрией для поставки в рамках прямого коммерческого контракта. При этом перечень ракет и оборудования имел высокое сходство с запрошенным в рамках поддержки прямой продажи ЗРК NASAMS Вооруженным силам Катара.

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко и посол США в Венгрии Дэвид Корнштейн 12 августа 2020 года подписали письмо о намерениях приобрести новые зенитные ракетные комплексы для венгерских ВС.

В мае 2020 года Госдепартамент одобрил продажу Венгрии еще 60 УР AIM-120C-7/C-8 AMRAAM-ER класса "воздух-воздух", учебных боеприпасов, другого оборудования и услуг стоимостью до 230 млн. долл. в поддержку приобретения ЗРК NASAMS.

Таким образом, сами комплексы будут поставлены в рамках прямого коммерческого контракта, подписанного с консорциумом Kongsberg и Raytheon, а боеприпасы будут поставляться в рамках межправительственных соглашений. Предполагается, что общая стоимость всей закупки может составить около 1 млрд. долл.

ЗРК NASAMS заменят состоящие на вооружении ВС Венгрии с 1976 года комплексы средней дальности 2К12 "Куб". По данным The Military Balance 2020, в боевом составе ВС Венгрии остается три батареи комплексов этого типа.

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Страны
Венгрия
Катар
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