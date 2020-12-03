На ледоколе "Якутия" приступили к монтажу оборудования центрального отсека

Плакат с церемонии закладки универсального атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 26.05.2020.

ЦАМТО, 2 декабря. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступили к монтажу оборудования центрального отсека на третьем серийном атомном ледоколе проекта 22220 "Якутия".

Центральный отсек – "сердце" атомного ледокола, где размещаются реакторы "Ритм-200". В настоящее время в цехах Балтийского завода идет изготовление секций центрального отсека, баков металловодной защиты и блоков биологической защиты, которые в последующем будут смонтированы на заказе. Все эти конструкции предназначены для ослабления ионизирующего излучения активной зоны ядерного реактора. На последнем этапе в отсек погрузят и смонтируют реакторы.

Начались работы по монтажу цистерн жидких радиоактивных отходов, боксов для твердых радиоактивных отходов и шкафов для малоактивных отходов. Все изделия изготовлены в цехах Балтийского завода.

Параллельно на стапеле завода идет формирование корпуса, погрузка и монтаж оборудования энергетической установки и общесудовых систем "Якутии". Работы ведутся строго по графику. Спуск ледокола на воду запланирован на ноябрь 2022 года.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 строится на Балтийском заводе по заказу Госкорпорации "Росатом". Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года. В настоящее время на предприятии ведется строительство еще двух серийных атомных ледоколов "Сибирь" и "Урал".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".