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Российская газета

"Машина летает": механик-водитель похвалил маневренность "Терминатора"

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Источник изображения: rg.ru

Танкисты Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой танковой дивизии ЦВО поделились первыми впечатлениями от опытной эксплуатации боевых машин поддержки танков "Терминатор".

- Машина по полю летает! - рассказал "Красной звезде" старший механик-водитель танковой роты ефрейтор контрактной службы Игорь Карпов. - Я не первый год управляю танками, но возможности "Терминатора" впечатляют. Если мне предложат продолжить службу в подразделении БМПТ - соглашусь, не раздумывая.

Заместителя командира полка по вооружению полковника Андрея Сигарева впечатлили боевые возможности БМПТ.

- "Терминатор" имеет комплекс многоканального автоматического вооружения: две 30-миллиметровые автоматические пушки, спаренный с ними 7,62-мм пулемёта , два 30-мм автоматических гранатомета и пару пусковых установок с комплектом сверхзвуковых управляемых противотанковых ракет "Атака-Т". Система управления огнем распознает малоразмерные цели на больших дальностях днем, ночью и в сложных метеоусловиях. Наличие в БМПТ трех операторов позволяет быстро обнаруживать и поражать сразу несколько целей в секторе 360 градусов, - рассказал полковник.

Большие углы наведения автоматических пушек делают возможным обстрел верхних этажей зданий и низколетящих воздушных целей, добавили на разработавшем БМПТ "Уралвагонзаводе".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Уралвагонзавод
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