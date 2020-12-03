"Машина летает": механик-водитель похвалил маневренность "Терминатора"

Танкисты Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой танковой дивизии ЦВО поделились первыми впечатлениями от опытной эксплуатации боевых машин поддержки танков "Терминатор".

- Машина по полю летает! - рассказал "Красной звезде" старший механик-водитель танковой роты ефрейтор контрактной службы Игорь Карпов. - Я не первый год управляю танками, но возможности "Терминатора" впечатляют. Если мне предложат продолжить службу в подразделении БМПТ - соглашусь, не раздумывая.

Заместителя командира полка по вооружению полковника Андрея Сигарева впечатлили боевые возможности БМПТ.

- "Терминатор" имеет комплекс многоканального автоматического вооружения: две 30-миллиметровые автоматические пушки, спаренный с ними 7,62-мм пулемёта , два 30-мм автоматических гранатомета и пару пусковых установок с комплектом сверхзвуковых управляемых противотанковых ракет "Атака-Т". Система управления огнем распознает малоразмерные цели на больших дальностях днем, ночью и в сложных метеоусловиях. Наличие в БМПТ трех операторов позволяет быстро обнаруживать и поражать сразу несколько целей в секторе 360 градусов, - рассказал полковник.

Большие углы наведения автоматических пушек делают возможным обстрел верхних этажей зданий и низколетящих воздушных целей, добавили на разработавшем БМПТ "Уралвагонзаводе".

Антон Валагин