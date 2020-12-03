Прыгает выше головы: NI высоко оценил самолет Як-130

The National Interest назвал главные достоинства учебно-боевого самолета Як-130.

Журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную учебно-боевому самолету Як-130. Автор Марк Эпископос отмечает, что это универсальный и грозный штурмовик. Он может действовать с авианосцев, выполнять разведывательные задачи и использоваться для нанесения авиаударов.

Как и многие военные проекты, пережившие распад Советского Союза, Як-130 имеет долгую историю разработки. В 1980-х годах правительство объявило конкурс на создание учебно-тренировочного самолета, способного заменить устаревший чехословацкие Aero L-29 и L-39. В итоге из пяти производитель победило ОКБ Яковлева.

Но из-за нехватки финансирования в 1993 году проект застопорился. И тогда пришлось прибегнуть к помощи иностранных инвесторов - итальянской авиастроительной компании Aermacchi.

Свой первый полет демонстрационный образец Як-130Д совершил в 1996 году. Позже, когда пути российских и итальянских конструкторов разошлись, Aermacchi создала на его основе собственный истребитель M-346 Master. А ОКБ Яковлева запустила доработанный проект в серийное производство.

Серийный Як-130 - двухместный легкий учебно-тренировочный самолет со стреловидным стандартным крылом и конструкцией из легкого сплава. У него более короткий фюзеляж и менее агрессивно закругленная носовая частью, чем у Як-130Д. Это обеспечивает стабильный полет при углах атаки до 35 градусов. Впечатляющая тяговооруженность обеспечивает быстрый набор высоты и дает возможность взлета в сложных условиях.

В отличие от многих других самолетов, появившихся в конце советской эпохи, Як-130 имеет современную авионику. Он оборудован электродистанционной системой управления, нашлемной системой целеуказания, модулем, позволяющим измененять характеристик управляемости и стабильности в пределах определенных параметров.

Благодаря удачному сочетанию продуманных принципов аэродинамического дизайна и бортовой электроники Як-130 сопоставим по своим впечатляющим характеристикам с истребителями четвертого поколения.

Девять точек подвески Як-130 совместимы с ракетами "воздух-воздух" малой дальности Р-73 и бомбами до 500 кг.

Несмотря на то, что Як-130 проектировался в качестве специального учебно-тренировочного истребителя, он зарекомендовал себя как универсальный легкий штурмовик.

Универсальность и экономичность Як-130 сделали его экспортным хитом на постсоветском пространстве и в развивающихся странах: десятки заказов разместили Мьянма, Беларусь, Алжир и Бангладеш.

В конце прошлого года на авиасалоне в Дубае в 2019 году стало известно, что ОАК работает над модернизацией Як-130.

Олег Корякин