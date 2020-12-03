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ЦАМТО

Начались испытания беспилотника "Охотник" с имитаторами ракет класса "воздух-воздух"

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Первый опытный летный образец С-70-1 ударного беспилотного летательного аппарата С-70 (шифр "Охотник") разработки ПАО "Компания "Сухой". Ахтубинск, сентябрь 2019 года
Первый опытный летный образец С-70-1 ударного беспилотного летательного аппарата С-70 (шифр "Охотник") разработки ПАО "Компания "Сухой". Ахтубинск, сентябрь 2019 года.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 2 декабря. Российские военные впервые провели на полигоне Ашулук серию полетов тяжелого ударного беспилотника "Охотник" в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет "воздух-воздух", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

До этого "Охотник" уже выполнил ряд полетов, но в ходе них оценивались только его летные качества и работа основных бортовых систем.

"С полосы военного аэродрома Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ на полигоне Ашулук выполнены несколько полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух-воздух". Такие ракеты в боевой версии предназначены для поражения других летательных аппаратов", – рассказал собеседник агентства, отметив, что испытания прошли недавно.

Источник "РИА Новости" пояснил, что выполненные полеты "позволят оценить сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57".

По словам собеседника агентства, на "Охотнике" использовались имитаторы ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

"Имитаторы имеют корпус и всю электронную начинку соответствующей ракеты, однако лишены двигателя и боевой части", – уточнил источник.

Разработанный ОКБ Сухого "Охотник" должен стать первым тяжелым беспилотником с ударными функциями в российских Воздушно-космических силах. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

По данным открытых источников, ударный БЛА имеет длину 19 м, размах крыла – 14 м, его взлетная масса составляет 20 т, максимальная скорость – около 1000 км/ч. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа и продлился более 20 мин., передает "РИА Новости".

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