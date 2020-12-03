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Российская газета

Дрон "Охотник" впервые испытали в качестве перехватчика

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Источник изображения: rg.ru

Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" совершил первый полет с имитацией вооружения. Испытания прошли на полигоне Ашулук в Астраханской области.

- Недавно "Охотник" выполнил несколько полетов с функциональными имитаторами ракет класса "воздух-воздух". Тесты позволят оценить сопряжение бортового оборудования беспилотника с системами наведения ракет и электроникой ведущего самолета Су-57, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Функциональный имитатор представляет собой ракету с системой наведения, но без двигателя и боевой части. Для тестовых полетов C-70 использовались имитаторы с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Разработанный в ОКБ Сухого "Охотник" должен стать первым тяжелым ударным беспилотником ВКС России. При создании дрона использованы технологии истребителя пятого поколения Су-57. Аппарат построен по схеме "летающее крыло" с применением материалов и методов, снижающих его заметность для радаров.

В бою С-70 станет беспилотным ведомым Су-57. Он сможет расширять "поле зрения" истребителя, вскрывать объекты ПВО и поражать цели по команде ведущего.


Антон Валагин

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ПАК ФА
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