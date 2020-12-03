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Российская газета

Видео: новый карабин АКВ-521 станет многокалиберным

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Одной из основных особенностей нового карабина АКВ-521 от концерна "Калашников" станет возможность смены стволов под различные калибры.

Как уже сообщала "РГ", ранее производитель стрелкового оружия представил прототип своего карабина калибра 5,45х39. Сейчас же стало известно, что это лишь первая ласточка. В дальнейшем появятся варианты под калибры 7,62х39, охотничий .366 ТКМ и .223 Remington (5,56×45 стандарта НАТО).

Оружие будет сертифицировано как карабин со сменными стволами. Напомним, конструктивной особенностью АКВ-521 является разделение на верхнюю и нижнюю ствольную коробку, так называемые upper и lower. Соответственно для замены ствола нужно будет целиком менять весь upper, и при желании их можно будет сразу приобрести несколько. Еще один вариант - несколько стволов в одном калибре, но разной длины.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
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