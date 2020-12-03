Израильские разработчики получили ракетное топливо в виде геля

Стартап NewRocket научился превращать керосин в гель для создания безопасного, удобного, высокоэнергетического и экологически чистого ракетного топлива.

Израильский аэрокосмический стартап NewRocket ведет разработку ракетного топлива в виде геля. Ожидается, что это позволит использовать нетоксичные компоненты, сделает транспортировку и применение топлива более безопасными и контролируемыми. Об этом глава NewRocket Илан Харель (Ilan Harel) сообщил в интервью для The Times of Israel.

Реактивные двигатели, которыми оснащают современные космические аппараты, работают на различных видах топлива, однако, как отметил Харель, все они обладают существенными недостатками. Диметилгидразин и перхлорат аммония крайне токсичны, а жидкий водород трудно хранить, к тому же он крайне опасен и требует криогенных условий. В NewRocket считают, что их топливный PowerGel будет лишен этих минусов.

Проект опирается на наработки профессора Израильского технологического института Технион Бенни Натана (Benny Natan), который передал компании эксклюзивные права на их использование. Илан Харель объясняет, что PowerGel получают на основе керосина, с различными «секретными» добавками. Они не только превращают его в полужидкий гель, но и улучшают полезные свойства: например, делая материал самовоспламеняющимся при контакте с окислителем — кислородом.

Харель добавляет, что сейчас его компания продолжает поиски инвесторов, готовых поддержать проект. Пока в него вложился британский фонд Consensus Business Group. Кроме того, средства получили от израильского инкубатора Incubit Ventures, который развивает местный Департамент инноваций (IIA) совместно с концерном Elbit Systems.

«Космическая индустрия проходит через этап глубокой трансформации, — прокомментировал работу представитель Incubit Ventures. — Десятилетиями этот сектор оставался под полным контролем государства. Теперь с появлением частных проектов, таких как SpaceX Илона Маска, началось стремительное развитие “гражданского” рынка».

Неудивительно, что даже топливо становится предметом пристального интереса со стороны негосударственных разработчиков. И PowerGel — далеко не единственный из таких смелых проектов: так, ранее мы уже писали о создании ракетного топлива на основе металлорганических соединений.