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РИА Новости

Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение о пуске беспилотником "Охотник" авиационных ракет по самолетам противника будет принимать летчик самолета-лидера Су-57. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя начало испытаний ударного беспилотника в варианте истребителя.

Как сообщил ранее источник агентства в оборонно-промышленном комплексе, военные РФ начали летные испытания беспилотника С-70 "Охотник" в варианте истребителя-перехватчика. Аппарат выполнил несколько успешных вылетов с имитаторами ракет класса "воздух — воздух" для оценки сопряжения его бортовых радиоэлектронных систем (БРЭО) с головками наведения боеприпасов.

Как пояснил Мураховский, основное предназначение создаваемого беспилотника "Охотник" - работа в паре ведущий/ведомый, где роль самолета-лидера выполняет пилотируемый истребитель 5-го поколения Су-57.

"С-70 "Охотник" будет выступать в этой связке выдвинутым эшелоном, который позволяет на дальних рубежах обнаруживать противника и открывать по нему огонь ракетами "воздух - воздух". Однако решение на применение ракет будет принимать именно летчик ведущего истребителя Су-57", - отметил военный эксперт.

По словам Мураховского, перед специалистами КБ Сухой сейчас стоит сложная задача проработать взаимодействие между Су-57 и "Охотником".

"Здесь несколько этапов: сопряжение ракеты с БРЭО беспилотника, затем анализ данных на борту "Охотника", передача этих данных по каналу связи на истребитель Су-57, их отображение на индикаторах у пилота в кабине, плюс прохождение обратных команд управления на беспилотник, в частности разрешения на пуск средств поражения", - пояснил эксперт.

Мураховский добавил, что в перспективе "Охотник" должен иметь возможность действовать не только в паре с одним пилотируемым истребителем, но и в звене из трех летательных аппаратов или даже в рамках эскадрильи из 12 машин.

Кроме того, отмечает эксперт, беспилотник будет создаваться варианте для нанесения ударов по наземным целям, в том числе для подавления зенитных ракетных комплексов системы ПВО противника.

Разработанный ОКБ Сухого "Охотник" должен стать первым тяжелым беспилотником с ударными функциями в российских Воздушно-космических силах. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

По данным открытых источников, ударный БПЛА имеет длину 19 метров, размах крыльев 14 метров, его взлетная масса составляет 20 тонн, максимальная скорость – около 1000 километров в час. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.

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ПАК ФА
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Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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