The National Interest (США): зенитно-ракетный комплекс С-500, убийца истребителя F-35, появится в следующем году

В России на 2021 год намечено завершить создание нового комплекса ПВО С-500. Это следующий шаг после знаменитых ракет С-400, ради покупки которых Турция поссорилась с США. С-400 много лет были лучшим средством для «чистки» неба от вражеских самолетов, беспилотников и даже крылатых ракет. Новый комплекс С-500 будет обладать намного большими возможностями.

Российский комплекс С-400 "Триумф" считается одним из лучших среди существующих сегодня в мире стратегических зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Эта платформа, оснащенная ракетами "земля-воздух", была разработана для защиты от ударов с воздуха в том случае, если эти удары производятся с использованием крылатых ракет, тактических и оперативных баллистических ракет, а также ракет среднего радиуса действия в среде с работающими системами радиоэлектронного подавления. Кроме того, этот комплекс может также использоваться для нанесения удара по наземным объектам.

Комплексы С-400 были приняты на вооружение в 2007 году, однако российские военные уже начали работу над возможной заменой, над созданием С-500. По сообщению агентства ТАСС, Россия завершит работу над этим самым современным зенитно-ракетным комплексом в следующем году.

"Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной обороны С-500", - сообщил командующий Военно-воздушными силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин в своем интервью, которое он дал в пятницу издаваемой Министерством обороны газете "Красная звезда".

Ранее в этом году на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", проходившем недалеко от Москвы, российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о том, что комплексы С-500 уже проходят государственные испытания, и также проводится активная работа по закупке комплектующих для начала серийного производства.

Как следует из опубликованных данных, первые испытания С-500 были проведены в прошлом году, и во время тестовых пусков этот новый российский зенитно-ракетный комплекс уничтожил цель, находившуюся на расстоянии 481.2 километра. Это на 80 километров больше предельных возможностей всех существующих в мире систем такого рода.

По имеющей информации, комплекс С-500 может обнаруживать и одновременно атаковать до десяти баллистических боеголовок, летящих со скоростью свыше шести километров (четырех миль) в секунду. Эта противоракетная платформа может также использовать несколько радаров, отслеживающих разные цели, в том числе радары для одновременного обнаружения самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет.

Как ожидается, в этом комплексе будет использоваться радар боевого управления 91Н6А(М), который является модернизированным вариантом радара обнаружения и целеуказания 96Л6. Будет использоваться также новый многорежимный радар 76Т6 и радар перехвата 77Т6. Как ожидается, радиус действия С-500 составит 600 километров, а время его ответа будет в районе трех-четырех секунд, то есть он будет примерно на шесть секунд быстрее, чем С-400. Представители "Алмаз-Антея", его производителя, даже говорят о том, что С-500 будет способен сбивать находящиеся на низкой орбите спутники, а также некоторые типы космических кораблей в околоземном пространстве. Говорят также, что комплекс С-500 будет эффективным средством борьбы с такими истребителями, как F-35, однако пока не ясно, какое именно количество таких систем Россия будет в состоянии произвести в ближайшие десять лет.

Российский министр обороны Сергей Шойгу недавно сообщил о том, что поставка в войска самых современных ЗРК С-500 начнется уже в текущем году, тогда как серийные поставки намечены на 2025 год. В России уже с 2017 года начали готовить специалистов для работы на этих комплексах в Военной академии воздушно-космической обороны в Твери.

Похоже, Россия пока отстает от намеченного графика работ, так что на данный момент российские военные продолжают получать ЗРК С-400. В сентябре российское Министерство обороны сообщило о том, что два противовоздушных полка Восточного военного округа будут оснащены платформами "Триумф".

Питер Сучиу - эксперт по военным вопросам, автор нескольких книг по военной тематике, живет и работает в штате Мичиган.

Питер Сучиу (Peter Suciu)