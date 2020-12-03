ВМС Индии получили в лизинг американские БЛА MQ-9B "СиГардиан"

ЦАМТО, 2 декабря. Командование ВМС Индии арендовало в США два средневысотных БЛА большой продолжительности полета (MALE) MQ-9B "СиГардиан" компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI), предназначенных для контроля морского пространства.

Высокопоставленные представители ВМС Индии 26 ноября подтвердили Jane's Defence Weekly, что две платформы, которые на первоначальном этапе взяты в лизинг на один год, были поставлены ВМС в начале ноября и 21 ноября совершили свой первый полет над Индийским океаном с расположенной на юге Индии военно-морской авиабазы "Раджали".

По данным Defpost.com, согласно договору аренды, американский экипаж также прибыл в Индию для технического обслуживания и обучения личного состава. Соглашение включает опцион, предусматривающий возможность продления лизинга еще на год.

По словам официальных лиц, обладающие максимальной продолжительностью полета около 40 часов "СиГардиан" будут дополнять при проведении операций наблюдения на море парк самолетов базовой патрульной авиации (БПА) P-8I "Нептун".

Кроме того, представители ВМС указали, что БЛА могут быть развернуты в северном регионе Ладакх для контроля обстановки в районе линии фактического контроля в Гималаях на фоне продолжающегося пограничного спора между Индией и Китаем. Нью-Дели также может рассмотреть возможность аренды большего количества БЛА данного типа на более позднем этапе.

БЛА "СиГардиан" – первый образец военной техники, которую ВС Индия взяли в лизинг в соответствии с новыми положениями недавно опубликованной "Процедуры закупки продукции оборонного назначения" DAP-2020 (Defence Acquisition Procedure – 2020). Вступившая в силу 1 октября Процедура разрешает лизинг военной техники для сокращения расходов, связанных с покупкой оборудования.

Как сообщили источники издания, передача ВМС Индии в лизинг двух БЛА "СиГардиан" стала возможной после подписания Индией с США в октябре "Базового соглашения об обмене и сотрудничестве в области геопространственных данных" (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation – BECA), которое облегчает двусторонний обмен геопространственными данными, спутниковыми снимками и данными с других датчиков.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Индии также ведет переговоры с Вашингтоном о приобретении в рамках программы "Иностранные военные продажи" 30 вооруженных БЛА MQ-9B "СкайГардиан" – по 10 ед. для каждого из трех видов вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, "СиГардиан" (SeaGuardian) представляет собой версию для морского патрулирования вооруженного БЛА "Гардиан" (Guardian). Он предназначен для выполнения задач в открытом океане и прибрежных районах в интересах ВМС, пограничной службы и береговой охраны.

По информации GA-ASI, "СиГардиан" представляет собой БЛА с размахом крыла 24 м, длиной 11,7 м и максимальным взлетным весом 5670 кг. Он оснащен двигателем TPE331-10, может нести 2721 кг топлива и 2155 кг полезной нагрузки на 9 точках подвески, включая 363 кг во внутреннем отсеке. Аппарат может находиться в воздухе свыше 35 ч, действовать на высотах до 40 тыс. футов, развивать скорость 200 узлов, выполнять полет на дальность до более 5500 морских миль. БЛА могут оснащаться морской многоцелевой РЛС SeaVue X-диапазона, РЛС "Линкс" Ku-диапазона, мультиспектральной системой прицеливания MX-20, системой радиоэлектронной разведки SAGE-750 группы Leonardo, приемником системы автоматической идентификации компании Shine Micro, приемником сигналов радиогидроакустических буев производства Ultra Electronics, процессором обработки сигналов радиогидроакустических буев компании General Dynamics Mission Systems-Canada.