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ЦАМТО

Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземное море

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Плавучая мастерская ПМ-82
ОАО «33 судоремонтный завод» приступил к доковому ремонту плавучей мастерской ПМ-82 (проект 304).
Источник изображения: ОАО «33 судоремонтный завод»

ЦАМТО, 2 декабря. Плавучая мастерская ПМ-82 Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.

Экипажу ПМ-82 в течение четырех месяцев предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и подводных лодок соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

За последние три года для экипажа плавучей мастерской это уже четвертый дальний поход в Средиземноморье.

На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

ПМ-82 – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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