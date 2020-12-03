Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту разведывательный спутник ОАЭ

Париж. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская ракета-носитель "Союз-СТ", стартовавшая в среду с космодрома Куру в Южной Америке, успешно вывела на штатную орбиту разведывательный спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2, сообщила в среду французская компания-оператор запуска Arianespace.

Запуск миссии VS24 был осуществлен со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане в 04:33 мск.

Примерно через 58 минут 45 секунд спутник отделился от разгонного блока "Фрегат" российской ракеты. Военный спутник ОАЭ Falcon Eye 2 был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 611 км.

"Отделение прошло успешно", - сообщили в компании.

Falcon Eye 2 весом около 1,2 тонн является спутником оптико-электронного наблюдения Земли с аппаратурой высокого разрешения, который будет выполнять задачи в интересах вооруженных сил ОАЭ, а также для реализации гражданских проектов. Аппарат создан компаниями Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.

Запуск планировалось провести еще 29 ноября, однако он трижды переносился из-за технических проблем и непогоды в районе космодрома.