Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой

Поставки импортных комплектующих для производства самолетов SSJ100 «Объединенной авиастроительной корпорации» оказались под угрозой, проект столкнулся со сбоями в их поставках. Об этом в среду, 2 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на источники в эксплуатирующих эти самолеты авиакомпаниях.

Как утверждают источники, американская компания Honeywell не смогла вовремя поставить детали, что привело к увеличению сроков строительства новой техники. По их мнению, проблемы возникли из-за действующих американских санкций, однако собеседники издания затруднились сказать, какой именно их пакет привел к такой ситуации.

Для решения проблемы один из авиаперевозчиков закупает оборудование самостоятельно, в обход ОАК. При этом поставлять детали производителю он не может из-за санкционных рисков. В самой же ОАК заявили, что зарубежные поставщики не отказываются от сотрудничества. Близкий к руководству компании собеседник издания утверждает, что проблемы, связанные с «переоформлением ряда документов», касались некоторых деталей, однако на поддержку эксплуатации самолетов они не повлияли.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству госкорпорации «Ростех» и ОАК, раскрыла стоимость разработки самолета Sukhoi SuperJet New, она обойдется примерно в 120-130 миллиардов рублей. По данным издания, ОАК планирует завершить создание нового самолета уже к 2023 году. Около половины бюджета на разработку аппарата уйдет на создание отечественного двигателя, которым занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).