Как танки-ветераны Т-54Б и Т-55 армии Азербайджана воевали в Карабахе

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В ходе войны за Нагорный Карабах азербайджанская армия применяла не только современные Т-90С и Т-72 различных модификаций, но и старые советские танки первого поколения.

Речь идет о Т-55, Т-55А и небольшом количестве Т-54Б. Ранее считалось, что около 100 единиц этой техники находится на базах хранения. Вполне возможно, так и было. Но после начала боевых действий танки-ветераны были возвращены в строй. Причем, по всей видимости, они поступили на вооружение вновь развернутых общевойсковых бригад и их эксплуатацией занимались мобилизованные резервисты.

Судя по тем материалам, что появились в Сети, их использовали подобно самоходно-артиллерийским установкам. Благо, 100-мм нарезная пушка Д-10Т2С способна поражать цели на максимальной дальности до 15000 метров с использованием различных типов осколочно-фугасных снарядов, в том числе с готовыми поражающими элементами.

Эти танки применялись на второстепенных участках фронта, где стороны ограничили свои действия, в основном, огневыми контактами. Они перемещались за высокими земляными валами и вели огонь не прямой наводкой, поэтому из-за отсутствия у противника эффективных средств разведки и целеуказания, были практически неуязвимыми. По крайней мере, пока данных о том, что удалось поразить хотя бы один такой танк, нет.

По сравнению с классическими САУ, вроде 2С1 и 2С3, есть одно большое преимущество - более мощное бронирование. Любопытная деталь: на всех фотографиях у бронемашин отсутствуют зенитные пулеметы ДШКМ. Это говорит о том, что азербайджанское командование было уверено: никаких атак с воздуха не последует.

Как стало известно, в Баку планируется проведение грандиозного военного парада. Интересно было бы посмотреть, пройдут ли в строю эти старые танки, которые внесли свой вклад в победу в ходе битвы за Нагорный Карабах.

Дмитрий Лемешко