Войти
Газета.ru

"Россия останется главной угрозой": НАТО обратилось к союзникам

177
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

НАТО объявило о новом противостоянии с «агрессивной Россией»

Противостояние НАТО и России возобновляется, говорится в докладе группы экспертов Североатлантического альянса: «Объединёнными - в новую эру». Аналитики указали, что НАТО следует повышать издержки российской агрессии, ужесточать санкции и разоблачать факты российской тайной деятельности на Украине.

Агрессия России против Грузии и Украины привела к резкому ухудшению отношений Москвы и НАТО - говорится в докладе группы экспертов Североатлантического альянса: «Объединёнными - в новую эру».

В документе также указывается, что Россия продолжает наращивать военную мощь и якобы показывать агрессивную активность в Балтийском и Черноморском регионах, в Восточном Средиземноморье и на Крайнем Севере.

По словам аналитиков, Россия регулярно участвует в «устрашающих военных операциях в непосредственной близости от НАТО», и это негативно сказывается на безопасности евроатлантического региона.

«Россия создает угрозы воздушному пространству и свободе судоходства в Атлантике. Россия в полной мере продемонстрировала свою способность и готовность использовать военную силу. Она продолжает пытаться использовать разногласия между союзниками по НАТО», - утверждают специалисты.

В целом в НАТО заверили, что «в перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой Альянсу».

В этой связи, как указали эксперты, военному союзу следует быть сплочённым и продолжать давить на Россию, а также поддерживать ядерный военный потенциал.

В отчете также содержится призыв к неамериканским союзникам НАТО активизировать усилия по обеспечению выполнения своих финансовых обязательств и военных взносов перед Альянсом.

«Смотря в будущее, можно сказать, что НАТО следует повышать издержки российской агрессии, ужесточать санкции и разоблачать факты российской тайной деятельности на Украине», - поясняют эксперты.

Также, аналитики выразили уверенность в том, что НАТО должно назначить специальное подразделение для мониторинга и оценки того, как осуществляется российско-китайское сотрудничество в военной, технологической и политической сферах, включая работу в области дезинформации.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления в преддверии видеоконференции министров иностранных дел альянса заявил, что Запад обеспокоен наращиванием Россией военной мощи.

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она сосредотачивает все больше сил в непосредственной близости от нас, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии», - пояснил генсек.

Он выразил озабоченность «усилением российского присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе». Генсек Альянса акцентировал внимание на том, что НАТО оказывает поддержку «двум ценным партнерам» - Грузии и Украине.

«Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО и для всех союзников. Три союзника по НАТО - Турция, Болгария и Румыния - являются прибрежными странами. Поэтому НАТО сохраняет значительное присутствие в Черноморском регионе, и будет более тесно сотрудничать с Украиной и Грузией», - пообещал представитель НАТО.

В середине прошлого месяца президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи сообщил, что расширение НАТО около российских границ, а также снижение порога использования ядерного оружия Соединенными Штатами, указывающими Россию своим главным противником, создает новые вызовы.

В октябре нынешнего года министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на то, что обстановка на границе Союзного государства остается неспокойной, и назвал обеспечение его безопасности приоритетом военного ведомства.

НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие в этом районе, заявил глава Минобороны в ходе заседания совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего, со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», - подчеркнул Шойгу.

Он обратил внимание, что НАТО на сегодняшний день совершенствует свою военную инфраструктуру, запасает у границ Союзного государства материально-технические средства, вооружения и военную технику.

Как отметил министр, сегмент противоракетной обороны США усиливается и ее пусковые установки могут быть использованы для ударного оружия.

«Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока», - констатировал глава российского военного ведомства.

В свою очередь, его белорусский коллега Виктор Хренин отметил, что в странах, которые граничат с Белоруссией, увеличивается количество учений Североатлантического альянса и присутствие американской армии.

«За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тыс. военнослужащих», - отметил генерал.


Андрей Ермолов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Болгария
Грузия
Китай
Ливия
Россия
Румыния
Сирия
США
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
28.10.2020
Не числом, а уменьем
27.03.2019
Война миров по новым правилам
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
29.03.2017
Мобилизация умов
27.02.2013
Тбилиси больше не угроза?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 03:41
  • 2
Внутри «Леопарда»: работа заряжающего
  • 03.12 03:21
  • 3
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 03:10
  • 5
«Польские свиньи» улучшили сотрудничество с союзниками по НАТО» - США
  • 03.12 03:01
  • 35
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 02:07
  • 13
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 03.12 01:37
  • 28
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 03.12 00:38
  • 1
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 02.12 22:16
  • 1
Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
  • 02.12 21:56
  • 1
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата
  • 02.12 19:36
  • 2
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 02.12 19:12
  • 2
Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире
  • 02.12 18:42
  • 29
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 18:41
  • 43
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 17:23
  • 8199
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.12 17:01
  • 2
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"