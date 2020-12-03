"Россия останется главной угрозой": НАТО обратилось к союзникам

НАТО объявило о новом противостоянии с «агрессивной Россией»

Противостояние НАТО и России возобновляется, говорится в докладе группы экспертов Североатлантического альянса: «Объединёнными - в новую эру». Аналитики указали, что НАТО следует повышать издержки российской агрессии, ужесточать санкции и разоблачать факты российской тайной деятельности на Украине.

Агрессия России против Грузии и Украины привела к резкому ухудшению отношений Москвы и НАТО - говорится в докладе группы экспертов Североатлантического альянса: «Объединёнными - в новую эру».

В документе также указывается, что Россия продолжает наращивать военную мощь и якобы показывать агрессивную активность в Балтийском и Черноморском регионах, в Восточном Средиземноморье и на Крайнем Севере.

По словам аналитиков, Россия регулярно участвует в «устрашающих военных операциях в непосредственной близости от НАТО», и это негативно сказывается на безопасности евроатлантического региона.

«Россия создает угрозы воздушному пространству и свободе судоходства в Атлантике. Россия в полной мере продемонстрировала свою способность и готовность использовать военную силу. Она продолжает пытаться использовать разногласия между союзниками по НАТО», - утверждают специалисты.

В целом в НАТО заверили, что «в перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой Альянсу».

В этой связи, как указали эксперты, военному союзу следует быть сплочённым и продолжать давить на Россию, а также поддерживать ядерный военный потенциал.

В отчете также содержится призыв к неамериканским союзникам НАТО активизировать усилия по обеспечению выполнения своих финансовых обязательств и военных взносов перед Альянсом.

«Смотря в будущее, можно сказать, что НАТО следует повышать издержки российской агрессии, ужесточать санкции и разоблачать факты российской тайной деятельности на Украине», - поясняют эксперты.

Также, аналитики выразили уверенность в том, что НАТО должно назначить специальное подразделение для мониторинга и оценки того, как осуществляется российско-китайское сотрудничество в военной, технологической и политической сферах, включая работу в области дезинформации.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления в преддверии видеоконференции министров иностранных дел альянса заявил, что Запад обеспокоен наращиванием Россией военной мощи.

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она сосредотачивает все больше сил в непосредственной близости от нас, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии», - пояснил генсек.

Он выразил озабоченность «усилением российского присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе». Генсек Альянса акцентировал внимание на том, что НАТО оказывает поддержку «двум ценным партнерам» - Грузии и Украине.

«Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО и для всех союзников. Три союзника по НАТО - Турция, Болгария и Румыния - являются прибрежными странами. Поэтому НАТО сохраняет значительное присутствие в Черноморском регионе, и будет более тесно сотрудничать с Украиной и Грузией», - пообещал представитель НАТО.

В середине прошлого месяца президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи сообщил, что расширение НАТО около российских границ, а также снижение порога использования ядерного оружия Соединенными Штатами, указывающими Россию своим главным противником, создает новые вызовы.

В октябре нынешнего года министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на то, что обстановка на границе Союзного государства остается неспокойной, и назвал обеспечение его безопасности приоритетом военного ведомства.

НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие в этом районе, заявил глава Минобороны в ходе заседания совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего, со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», - подчеркнул Шойгу.

Он обратил внимание, что НАТО на сегодняшний день совершенствует свою военную инфраструктуру, запасает у границ Союзного государства материально-технические средства, вооружения и военную технику.

Как отметил министр, сегмент противоракетной обороны США усиливается и ее пусковые установки могут быть использованы для ударного оружия.

«Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока», - констатировал глава российского военного ведомства.

В свою очередь, его белорусский коллега Виктор Хренин отметил, что в странах, которые граничат с Белоруссией, увеличивается количество учений Североатлантического альянса и присутствие американской армии.

«За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тыс. военнослужащих», - отметил генерал.

Андрей Ермолов