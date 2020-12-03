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В «Роскосмосе» прокомментировали третье прилунение Китая

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Источник изображения: Фото: Tingshu Wang / Reuters

Замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев прокомментировал третье прилунение Китая: он назвал «историческим событием» посадку спускаемого аппарата китайской миссии Chang'e 5. Его слова приводит ТАСС.

«Для космической программы КНР это событие безусловно является историческим — впервые в истории космических исследований страны специалисты КНКУ (Китайского национального космического управления) выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта», — объяснил Савельев.

Он пожелал Китаю в полной мере выполнить программу и успешно доставить лунный грунт на Землю. По его словам, Россия и КНР регулярно обсуждают развитие сотрудничества между государствами в этой области.

Ранее 1 декабря спускаемый аппарат китайской миссии Chang'e 5, в ходе которой планируется доставить на Землю образцы Луны, совершил успешную мягкую посадку на естественный спутник планеты. Chang'e 5 стал третьим китайским зондом, успешно совершившим мягкую посадку на Луну.

Миссия Chang'e 5 запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Последний раз успешную доставку грунта с поверхности Луны осуществляли в 1970-х годах СССР и США.

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