Дождались «суперохотника»: утвержден график поставок новейших Ми-28НМ

«Ночным суперохотникам» разрешили взлет. Минобороны утвердило обновленный график поставки в войска ударных вертолётов Ми-28НМ. До конца года промышленность должна передать ВКС две серийных машины из заказанных 98, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. А в 2021-м — произвести еще три. Эти «Суперохотники» будут также использовать для проведения испытаний и подготовки летчиков. Ми-28НМ радикально усилят возможности российских ВКС. Ведь звено таких машин способно заменить эскадрилью Ми-24 старых модификаций, уверены эксперты.

«Ночным суперохотникам» разрешили взлет. Минобороны утвердило обновленный график поставки в войска ударных вертолётов Ми-28НМ. До конца года промышленность должна передать ВКС две серийных машины из заказанных 98, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. А в 2021-м — произвести еще три. Эти «Суперохотники» будут также использовать для проведения испытаний и подготовки летчиков. Ми-28НМ радикально усилят возможности российских ВКС. Ведь звено таких машин способно заменить эскадрилью Ми-24 старых модификаций, уверены эксперты.

Финишная прямая

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе, график поставок первых серийных Ми-28НМ уже утвержден. Две машины планируют передать в войска до конца нынешнего года. В 2021-м военные получат еще три. На этих вертолетах будут проводить подготовку инструкторов и отработку методики боевого применения «Суперохотников». В последующие годы темпы выпуска Ми-28НМ резко увеличат.

В сентябре генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что первая из построенных серийных машин проходит государственные испытания, а на второй тестируют новые, более скоростные лопасти несущего винта.

Ранее «Известия» сообщали, что государственные совместные испытания вертолёта планируется завершить до конца года. При этом возможно принятие его на вооружение с замечаниями, которые будут устранены уже при развёртывании серийного производства.

Боевые машины производят по контракту 2019 года, подписанного после личного распоряжения президента Владимира Путина об увеличении закупок Ми-28НМ. К концу 2027-го ВКС пополнят 98 таких вертолётов с улучшенными по сравнению с обычными Ми-28Н характеристиками.

Ударные вертолёты Ми-28НМ смогут выполнять те же задачи, что и машины предыдущих поколений, но будут делать это гораздо быстрее и эффективнее, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Сейчас войска испытывают острую необходимость в новых машинах, — заявил Валерий Горбенко «Известиям». — У нас до сих пор еще трудятся Ми-8 и Ми-24. На смену последним идут Ми-28НМ. У них гораздо более совершенное вооружение и прицельный комплекс. А Ми-24 свое уже отработали, их задействовали еще в Афганистане. Ми-28НМ — это всепогодный вертолет, который может подниматься в воздух в любое время суток. Его эффективность гораздо выше, чем у машин предыдущих поколений. Если раньше при решении какой-то задачи надо было задействовать всё звено Ми-24, то теперь ее можно будет решить с помощью пары машин. Это сэкономит ресурс двигателей, запчасти, боеприпасы и топливо.

Дальность и скорость

При разработке Ми-28НМ модернизации подвергли все его основные компоненты. Среди ключевых изменений заявлена возможность применять гораздо более дальнобойные ракеты. В состав вооружения войдут не только «Хризантемы», но и новейшие «изделия 305», известные также как «легкие многоцелевые управляемые ракеты». Их дальность оценивается в 15-20 км. В перспективе возможно применение и боеприпасов «Гермес-А», способных поражать цели за 100 км.

Одним из самых серьезных отличий «Суперохотника» стала надвтулочная радиолокационная станция Н025. Она позволяет вертолету обнаруживать цели вне пределов визуальной видимости в любую погоду и наводить на них ракеты. Помогает она также ориентироваться ночью и обнаруживать препятствия, включая опасные при полете на малых высотах линии электропередач.

Отсутствие такого радара на серийных строевых машинах Ми-28Н расценивалось как один из самых серьезных недостатков. Поможет применять новое дальнобойное оружие и полностью перепроектированный прицельный комплекс с более мощной дневной и ночной оптикой.

На серийные Ми-28НМ устанавливают двигатели ВК-2500П с увеличенным ресурсом. Их производство было налажено в России по программе импортозамещения. Немодернизированные машины оснащались силовыми установками ТВ3-117, которые выпускались на Украине. Вместе с усовершенствованными цельнокомпозитными лопастями несущего винта это увеличит крейсерскую скорость вертолета на 10–13%.

Среди других достоинств заявлена возможность управлять машиной с любого из двух кресел экипажа, что позволит готовить пилотов, не закупая специальную учебно-боевую версию вертолета.

В боевой обстановке

Необходимость модернизации вертолетов продемонстрировал опыт их боевого применения в конфликтах на Ближнем Востоке. Испытания обычных Ми-28Н продолжались с 1996 по 2008 год. Окончательно машина была принята на вооружение лишь 15 октября 2009-го. Создание более усовершенствованного варианта заняло меньше времени. Летные испытания первого прототипа начались в августе 2016 года, а серийные аппараты пойдут в войска уже в нынешнем году.

Впервые в настоящем бою новые ударные вертолеты «Миля» применил Ирак, который закупил четыре десятка Ми-28НЭ. С 2014 года их использовали в боях при освобождении от группировки ИГИЛ (запрещена в России) крупных городов страны. Задействовались «Ночные охотники» и в многомесячной битве за Мосул.

Россия использует Ми-28Н в Сирии с 2016 года. Их задействовали при штурме Пальмиры, а затем и при разгроме группировки экстремистов в сирийской пустыне и в долине реки Евфрат. Министерство обороны предоставило видеокадры их боевой работы как неуправляемым, так и управляемым оружием. На них запечатлено уничтожение танков, лёгкой бронетехники и вооружённых машин-пикапов боевиков.

Помимо достоинств, в боях у Ми-28Н были выявлены и недостатки, которые трудно было бы обнаружить в ходе обычных испытаний и учений. Найдены они были и у других моделей авиатехники. В общей сложности по итогам применения в Сирии оборонным ведомством заказаны работы по совершенствованию не менее 11 типов боевых самолетов и вертолетов.

Успел пройти обкатку в Сирии после модернизации и Ми-28НМ. Об этом впервые сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу еще год назад. Ранее их боевое применение попало на видео, снятое боевиками. Экспериментальный вертолет был замечен в мае 2019 года на севере провинции Хама в сопровождении Ми-35М.