В Роскосмосе назвали историческим событием прилунение китайского аппарата "Чанъэ-5"

Замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев пожелал Китайскому национальному космическому управлению в полной мере выполнить программу и успешно доставить лунный грунт на Землю

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев от лица госкорпорации поздравил китайских коллег с успешным прилунением аппарата "Чанъэ-5". Он отметил, что успешное завершение очередного этапа миссии является историческим событием.

"Для космической программы КНР это событие безусловно является историческим - впервые в истории космических исследований страны специалисты КНКУ (Китайского национального космического управления - прим. ТАСС) выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта", - отметил Савельев.

Замгендиректора Роскосмоса пожелал КНКА в полной мере выполнить программу и успешно доставить лунный грунт на Землю.

Савельев также напомнил, что исследование Луны является одним из приоритетных направлений космической деятельности всех стран. "Россия и Китай регулярно обсуждают развитие сотрудничества между нашими государствами в этой области", - добавил он.

Ранее Китайское национальное космическое управление сообщило, что модуль китайской миссии "Чанъэ-5" совершил во вторник успешную посадку на поверхность Луны.

Место посадки находится к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря - Океана Бурь - на северо-западе видимой части Луны. Как отметили разработчики китайской лунной миссии, геологический возраст поверхности в этом районе составляет несколько миллиардов лет. Получение образцов породы с этой части естественного спутника Земли позволит ученым получить более полное представление о его формировании.