Разработка армейских самозарядных винтовок близка к завершению

Стало известно, что в рамках активно идущих опытно-конструкторских работ "Уголек" разрабатывается сразу несколько снайперских винтовок.

Одной из самых известных считается наша СВД - самозарядная винтовка Драгунова. Она стала самой массовой в мире снайперской винтовкой, демонстрируя свою надежность и точность боя на дистанции до 500 метров. Хотя, как говорят, сам ее создатель не считал СВД снайперским оружием, а лишь скорострельной винтовкой повышенной точности боя. Но стоит повторить, во всех армиях мира она прижилась именно как снайперская.

Однако принятая на вооружение почти 60 лет назад СВД морально устарела. И вот на смену ей готовят сразу несколько оружейных систем. Причем другими станут не только винтовки, но и калибр вместе с патроном.

Калибры станут, можно сказать, НАТОвскими - 7,62х51 (.308 Win.) и 8,6х70 (.338 Lapua Magnum). Кстати, калибр .338 Lapua Magnum считается чуть ли не основным в современных снайперских винтовках западного производства. В скором времени он будет использоваться и в нашей армии.

Над созданием винтовок нового поколения работают сразу три отечественных оружейных предприятия - концерн "Калашников", Климовский ЦНИИТОЧМАШ и Тульский ЦКИБ СОО. Так что конкуренция сильная. А значит винтовки в итоге естественного отбора могут получится вполне достойными.

Как сообщили в концерне "Калашников", особенностью разрабатываемых винтовок станет полный отказ от иностранных материалов, комплектующих и технологий применительно к оружию, боеприпасам и прицельным комплексам.

Сергей Птичкин