США добавят главную китайскую чип-фаундри SMIC в черный список

В эксклюзивной публикации агентство Reuters утверждает, что администрация Трампа готова добавить ведущего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и третью по величине китайскую нефтегазодобывающую компанию China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) в черный список компаний, по данным США, связанных с китайскими военными. Включение в список ограничит доступ этих компаний к американским инвестициям.

Ранее в этом месяце агентство сообщило, что министерство обороны намерено определить еще четыре китайские компании как принадлежащие китайским военным или контролируемые ими, в результате чего число китайских компаний в списке достигнет 35. Недавнее распоряжение президента запретит инвесторам из США покупать ценные бумаги компаний из списка с конца следующего года.

Помимо вышеназванных компаний SMIC и CNOOC в список будут добавлены China Construction Technology Co Ltd и China International Engineering Consulting Corp. Об этом агентству стало известно от трех неназванных источников.

Компания SMIC, которая в значительной степени полагается на оборудование от американских поставщиков, привлекла внимание Вашингтона еще в сентябре. Тогда министерство торговли США сообщило некоторым фирмам, что им необходимо получить лицензию перед поставкой товаров и услуг SMIC в связи с тем, что существует «неприемлемый риск» использования поставляемых технологий в военных целях. В свою очередь, компания SMIC заявила, что продолжает «конструктивно и открыто взаимодействовать с правительством США» и что ее продукты и услуги предназначены исключительно для гражданского и коммерческого использования.