Создаются бюджетные версии процессоров «Байкал» для базовых рабстанций и тонких клиентов

В 2021 г. российский производитель микропроцессоров «Байкал электроникс» планирует вывести на рынок сразу три новых процессора на базе архитектуры ARM. Два из них являются упрощенными версиями универсального чипа «Байкал-М» и предназначены для базовых рабочих станций и тонких клиентов. Третий – «Байкал-S» – метит в сегмент мощных серверных систем, СХД и суперкомпьютеров.

Как выяснил CNews, «Байкал электроникс» готовит к выпуску три новых процессора. По словам генерального директора компании Андрея Евдокимова, в ближайшем будущем линейка ARM-чипов «Байкал-М» пополнится двумя упрощенными моделями: «Байкал-М/2» и «Байкал-М/2+». Кроме того, отечественный производитель микроэлектроники рассчитывает выпустить мощный 48-ядерный серверный процессор «Байкал-S».

В 2021 г. «Байкал электроникс» планирует вывести на рынок несколько «урезанные» и удешевленные версии уже существующего продукта «Байкал-М» – «Байкал-М/2» (читается «Байкал-эм пополам»; прим. CNews) и «Байкал-М/2+».

Если оригинальный «Байкал-М» позиционируется производителем как решение для настольных ПК, мини-серверов и промышленных систем, то «М/2» и «М/2+» нацелены на применение в сегменте «легких» рабочих станций и тонких клиентов.

Обе новинки используют 28-нанометровый техпроцесс и построены на 64-битных ядрах ARM Cortex-A57. Включают по 512 КБ кэш-памяти на ядро, по одному контроллеру памяти DDR3/4 и Ethernet со скоростью 1 Гбит/сек, интерфейс PCIe Gen3 (4+4+4 линий). Также поддерживаются интерфейсы USB 3.0/2.0 и SATA 6G. В систему на кристалле интегрирован графический чип Mali-T628.

«Байкал M/2+» отличается от «М/2» удвоенным количеством ядер (восемь, как у «старшего» «Байкал-М», против четырех) и поддержкой дополнительного видеовыхода.

Ожидается, что на рынке новинки из линейки «Байкал-М» появятся в III квартале 2021 г.

Российский процессор для суперкомпьютеров

Помимо «Байкал М/2», «Байкал электроникс» рассчитывает выпустить процесс «Байкал-S», который позиционируется разработчиками как решение для серверов, систем хранения данных (СХД) и суперкомпьютерных систем.

«Это очень большой, мощный серверный процессор, – рассказал Евдокимов о будущем процессоре "Байкал-S" в рамках конференции, которую компания провела 26 ноября 2020 г. – У него достаточно насыщенная периферия: много линий PCI Express, много контроллеров DDR и четыре межпроцессорных линка, позволяющие строить многопроцессорные машины».

На сегодняшний день известно, что «Байкал-S» получит более 15 млрд транзисторов и будет выпускаться по 16-нанометровой технологии тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Уровень энергопотребления чипа, по оценке разработчиков, не превысит 120 Вт.

Процессор «Байкал-S» планируют построить на основе 48 64-битных ядер ARM Cortex-A75, работающих на частоте не менее 2 ГГц.

Среди особенностей новинки – динамическое управление рабочими частотами и энергопотреблением CPU, поддержка доверенной загрузки.

Запуск в производство «Байкал-S» намечен на I квартал 2021 г. Первые образцы процессора и техники на его основе «Байкал электроникс» рассчитывает получить в III квартале 2021 г.

Какие процессоры разработала «Байкал электроникс»

Характеристики оригинального «Байкал-М», напомним, впервые были публично раскрыты в октябре 2019 г. Процессор состоит из восьми 64-битных ядер ARM Cortex-A57, который работают на тактовой частоте до 1,5 ГГц. Он также включает графический чип Mali-T628 с частотой до 700 МГц. Потребляемая мощность составляет менее 30 Вт.

Кроме того, разработчиками были заявлены два контроллера памяти DDR3/4, поддержка интерфейса PCIe Gen3 (8+4+4), аппаратного декодирования видео в разрешении до 4K, а также четырех сетевых Ethernet-интерфейсов (по два 10 Гбит и 1 Гбит) и двух видеовыходов.

В июле 2020 г. начался выпуск первых материнских плат для процессора «Байкал-М» в форм-факторе Mini-ITX. В разработке устройства приняли участие компании «Эдельвейс», «Базальт СПО» и, собственно, «Байкал электроникс». Сегодня, помимо «Эдельвейса», системные платы для «Байкал-М» выпускают сама «Байкал электроникс» (Mini-ITX) и «Проект Лагранж» (форм-фактор Qseven).

В конце августа 2020 г. был представлен разработанный компанией 3Logic Group моноблок «Гравитон М50Б» с чипом «Байкал-M» и отечественной ОС Astra Linux.

В октябре 2020 г. «Байкал-М» получил статус интегральной схемы российского производства. Соответствующее заключение компании «Байкал электроникс» выдал Минпромторг России.

Как ранее сообщил CNews, «Байкал электроникс» в ближайшие четыре месяца намерена заказать на фабрике TSMC выпуск тремя партиями не менее 213 тыс. ARM-процессоров «Байкал-М». Размер инвестиций можно оценить в сумму не менее $11 млн. Вложения происходят на фоне появления у компании нового крупного инвестора в лице группы «Вартон», которая занимается производством светодиодов.

Портфолио микропроцессорных решений «Байкал электроникс» также включает чип «Байкал-Т», созданный на базе архитектуры MIPS. Процессор ориентирован на использование в промышленных и потребительских устройствах на рынках коммуникационных решений, промышленной автоматики и встроенных систем. Инженерные образцы чипа были представлены еще в мае 2015 г.

В апреле 2020 г. CNews писал о выпуске первых образцов мини-ПК под брендом «Хамстер роботикс» на базе процессора «Байкал-Т» и российской ОС «Альт». Перспективными заказчиками создатели «отечественного NUC» называли бизнес и госсектор.