Центр аддитивных технологий Ростеха рассказал о новейших разработках

Представители ключевых компаний отечественной промышленности: Роскосмоса, АО «Композит», Центра Келдыша, «Техномаша», АО ЗКС и Объединенной двигателестроительной корпорации – посетили Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех. Генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров рассказал о производственных мощностях центра и новейших разработках в области аддитивных технологий.

Ростех создал крупнейшую в России распределенную инфраструктуру ЦАТ и готов обеспечивать поставки не только на предприятия Ростеха, но и выполнять заказы таких крупных корпораций, как Роскосмос, — рассказал Владислав Кочкуров.

Специалисты обсудили важнейшие вопросы в области внедрения аддитивных технологий в производство и провели переговоры о возможности сотрудничества.

Напомним, что аддитивные технологии успешно используются в авиадвигателестроении, а ЦАТ является кооперантом и постоянным партнером компаний Объединенной двигателестроительной корпорации, особенно тесное сотрудничество ведется с ММП им. В.В. Чернышева. Центр производит детали аддитивным способом для новейших модификаций двигателей, что позволяет увеличить надежность моторов и сократить время на их изготовление.

Центр аддитивных технологий создан на базе холдинговых корпораций авиационного комплекса Госкорпорации Ростех как единый интегратор в области аддитивного производства. Акционерами организации выступают ОДК, холдинги «Технодинамика», КРЭТ и «Вертолеты России».