Чубайс: экспорт водорода сможет стать глобальным российско-европейским проектом.

Экспорт водорода, 5-7% которого можно добавлять в транспортируемый по газопроводам природный газ без негативных технологических эффектов, сможет стать глобальным российско-европейским проектом. Об этом сообщил во вторник председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс на пленарном заседании Российско-европейской конференции по климату.
По его мнению, у России есть огромные возможности по производству водорода благодаря как хорошему заделу в традиционной энергетике, так и развивающемуся сектору возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Совокупная мощность последних к 2024 году должна достигнуть 5,9 тыс. МВт, что даст стране уникальные предпосылки для производства "зеленого" водорода, т.е. водорода, который вырабатывается с использованием мощностей ВИЭ.
АО "РОСНАНО"
Создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет ООО "Управляющая компания "РОСНАНО.