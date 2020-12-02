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Чубайс: экспорт водорода сможет стать глобальным российско-европейским проектом

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Чубайс: экспорт водорода сможет стать глобальным российско-европейским проектом
Чубайс: экспорт водорода сможет стать глобальным российско-европейским проектом.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Экспорт водорода, 5-7% которого можно добавлять в транспортируемый по газопроводам природный газ без негативных технологических эффектов, сможет стать глобальным российско-европейским проектом. Об этом сообщил во вторник председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс на пленарном заседании Российско-европейской конференции по климату.

"Давайте интегрируем существующую инфраструктуру для экспорта газа со строящейся [в Западной Европе] инфраструктурой для транзита водорода, - сказал Анатолий Чубайс. - Тогда это может оказаться глобальным российско-европейским проектом на десятилетия вперед".

По его мнению, у России есть огромные возможности по производству водорода благодаря как хорошему заделу в традиционной энергетике, так и развивающемуся сектору возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Совокупная мощность последних к 2024 году должна достигнуть 5,9 тыс. МВт, что даст стране уникальные предпосылки для производства "зеленого" водорода, т.е. водорода, который вырабатывается с использованием мощностей ВИЭ.

"Зеленый" водород, добавляемый в небольших пропорциях в существующую газотранспортную инфраструктуру, может стратегически превратить Россию из экспортера углеводородов с неизбежным углеродным следом и неизбежным негативным влиянием на климат в страну, экспортирующую самое чистое топливо - "зеленый" водород", - сказал Чубайс. Он отметил, что речь идет о стратегических планах на период 20-40 лет.


АО "РОСНАНО"

Создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет ООО "Управляющая компания "РОСНАНО.

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Россия
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ГАЗ Группа
Роснано
Персоны
Чубайс Анатолий
Проекты
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