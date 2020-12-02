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Израильская оборонка собирается выйти на лидирующие позиции в мире

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Источник изображения: vpk-news.ru

С 2017 года в Израиле фирмами Elbit, IAI и Rafael ведется разработка перспективных боевых машин, образцы которых прошли тестовые испытания.

В перспективе израильская армия должна перевооружится на боевые машины, построенные на единой универсальной платформе «Кармель». На ней будут построены несколько легких и средних боевых машин, включая бронетранспортер, БМП, командно-штабную машину, пишет портал ПМ.

Главное требование к этим машинам – сокращение экипажа до двух человек, автоматизация ряда процессов, ситуационная осведомленность на поле боя, широкое взаимодействие с другими подразделениями и перспективные средства защиты. В настоящее время все три представленные машины построены на шасси старого американского гусеничного бронетранспортера М113, но в будущем будет создано абсолютно новое шасси. Компании Elbit и Rafael представили свои машины с комплексом дистанционно управляемого вооружения, а IAI сосредоточилась на электронике и представила свой вариант машины без вооружения.

Несмотря на отличия, все три машины имеют много общего, например, так называемую «прозрачную» броню. В передней части боевого отделения установлены большие мониторы, на которые выводятся картинки с многочисленных видеокамер. Благодаря чему экипаж может видеть всё, что происходит перед машиной, и частично сбоку от неё. Кроме того, у каждого члена экипажа имеются персональные тачскрины, куда можно вывести картинку как с камер кругового обзора, так с беспилотников и даже со спутников. Таким образом экипаж прекрасно видит противника, даже если тот находится далеко и вне зоны прямой видимости.

Управление машиной, как и комплексом вооружения, осуществляется с помощью джойстиков, похожих на те, что используются в игровых приставках. Боевые модули необитаемы и также управляются дистанционно. Например, боевая машина представленная фирмой Rafael может поражать противника не только из 30-милимметровой автоматической пушки и 7,62-мм пулемета, но и управляемыми ракетами Spike.

Израиль является одним из мировых лидеров в разработке комплексов активной защиты, и перспективные машины однозначно получат такие комплексы, которые многократно повысят их выживаемость на поле боя.

Израильская армия планирует вывести всю свою бронетехнику на качественно иной уровень к 2025-2027 годам. Если быть точнее, то израильская бронетехника к указанному периоду должна стать не только самой защищенной и эффективной в ближневосточном регионе, но и выйти на лидирующие позиции в мире. Уже сейчас израильские комплексы активной защиты Trophy и Iron Fist закупаются США, Великобританией и другими странами.

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Страны
Великобритания
Израиль
США
Продукция
M113 БТР
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Проекты
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