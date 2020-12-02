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Военно-промышленный курьер

Плавмастерская с Балтики в случае необходимости сможет постоять за себя

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Источник изображения: vpk-news.ru

Плавучая мастерская «ПМ-82» Балтийского флота, покинув базу в Балтийске, взяла курс на Средиземное море.

В течение четырех месяцев экипажу «ПМ-82» предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и подводных лодок соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

На борту вспомогательного судна будет постоянно находиться группа антитеррора из состава соединения морской пехоты БФ, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

«ПМ-82» – третье судно в серии из пяти плавмастерских проекта 304. Они предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

Отметим, что для «ПМ-82» это уже не первый поход в Средиземноморье. В предыдущий раз вспомогательное судно БФ находилось там с октября 2019 года по апрель 2020-го.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БФ
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