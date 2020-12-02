Двигатель истребителя Gripen испытали работой на биотопливной смеси

Агентство по материальному обеспечению армии (FMV) Швеции совместно с британской компанией GKN Aerospace провела расширенные испытания двигателя RM12 истребителя JAS-39 Gripen работой на топливной смеси. Согласно сообщению агентства, испытания проводились на предприятии GKN в Тролльхеттане на западе Швеции и были признаны успешными.

Военные нескольких стран мира сегодня рассматривают возможность перевода боевой авиации, основного в вооруженных силах потребителя топлива, на использование биотоплива. Предполагается, что благодаря этому можно будет существенно снизить объемы выбросов веществ, приводящих к глобальному изменению климата. Кроме того, считается, что при массовом производстве биотопливо будет стоить дешевле обычного авиационного топлива.

Для испытаний двигателя RM12 использовалась топливная смесь, состоящая из авиационного топлива Flygfotogen 75 (шведский аналог JP8) и биотоплива на основе спиртов в равной пропорции. Испытания двигателя проводились на наземном стенде. Специалисты изучали, как меняется работа двигателя на топливной смеси по сравнению с обычным топливом и какое влияние эта смесь оказывает на отдельные детали силовой установки.

В общей сложности RM12 отработал на стенде 2 часа 49 минут, из которых 14 минут — с задействованной форсажной камерой. Специалисты провели восемь запусков двигателя на биотопливе и 25 включений форсажной камеры. После испытаний специалисты провели тщательный осмотр газогенератора силовой установки, уделив особое внимание камере сгорания.

По предварительным оценкам, двигатель показал практически идентичные тягу и потребление биотоплива по сравнению с обычным Flygfotogen 75. Кроме того, не было замечено каких-либо отклонений рабочего давления на выходе камеры сгорания. Наконец, специалисты не обнаружили каких-либо особенностей при запуске и остановке двигателя RM12, работающего на биотопливе. Полный отчет об испытаниях планируется опубликовать в 2021 году.

В апреле 2017 года Министерство обороны Швеции совместно с GKN Aerospace провело испытательный полет истребителя JAS-39, заправленного 100-процентным биотопливом. Силовую установку для испытаний не переделывали. В полете двигатель боевого самолета работал точно так же, как если бы был заправлен обычным авиационным топливом. В баки Gripen на время испытательного полета залили биотопливо CHCJ-5 без примесей.

Василий Сычёв