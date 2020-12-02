Войти
N+1

«Чанъэ-5» успешно сел на Луну

234
0
0
Китайский посадочный аппарат «Чанъэ-5»
Китайский посадочный аппарат «Чанъэ-5».
Источник изображения: New China TV / YouTube

Китайский посадочный аппарат «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю пробу лунного грунта, успешно совершил посадку вблизи вулкана на видимой стороне Луны, сообщает канал CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

«Чанъэ-5» стартовал 23 ноября 2020 года. Это пятая по счету автоматическая лунная миссия Китая, ее цель — доставка на Землю грунта из области вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны, что позволит разобраться в геологических особенностях естественного спутника Земли. Всего в миссии задействованы четыре аппарата, каждый из которых выполняет свои задачи.

28 ноября миссия успешно вышла на окололунную орбиту, а 30 ноября состоялось успешное разделение посадочного и взлетного модулей от служебного модуля. Затем аппараты скорректировали свою орбиту, а 1 декабря начали спуск к поверхности Луны, который занял 15 минут и закончился успешной посадкой. Посадка подтверждена как официально, так и китайскими радиолюбителями, получившими от модуля сигнал.

В ближайшее время посадочный модуль должен взять грунт с глубины до двух метров и общей массой до двух килограммов, после чего проба будет помещена во взлетный модуль, который должен в дальнейшем взлететь и состыковаться со служебным модулем. После этого служебный модуль доставит капсулу с грунтом к Земле и сбросит ее в атмосферу нашей планеты в середине декабря.

О том, что лунный грунт может рассказать об эволюции естественного спутника Земли, можно узнать из нашего материала «Земля занебесная».

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
Похожие новости
23.11.2020
Китайский луноход «Юйту-2» показал обратную сторону Луны в объеме
25.05.2020
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
15.01.2015
Китай наращивает военную мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 06:28
  • 134
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 02.12 06:16
  • 19
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 02.12 05:58
  • 1
Авианосец ВМС США "Нимиц" вошел в Персидский залив на фоне обострения отношений с Ираном
  • 02.12 05:41
  • 1
JB Press (Япония): Японии нельзя отстать от США и Китая в разработке военного искусственного интеллекта
  • 02.12 05:29
  • 23
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 02.12 05:23
  • 7
Defence 24 (Польша): третий запуск ракеты «Циркон». С гиперзвуковой ракетой возникли проблемы?
  • 02.12 05:19
  • 111
Огневая мощь свободы
  • 02.12 04:40
  • 515
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.12 04:36
  • 28
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 02.12 04:34
  • 65
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 02.12 02:37
  • 1
Группировка на Курилах усилена системой ПВО большой дальности
  • 02.12 02:28
  • 1
«Суперджет», убийца гражданской авиации
  • 01.12 19:50
  • 139
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 01.12 19:50
  • 7
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 01.12 19:44
  • 4
ЦНИИТОЧМАШ работает над технологиями получения новых полимеров для снижения массы стрелкового оружия