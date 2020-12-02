«Чанъэ-5» успешно сел на Луну

Китайский посадочный аппарат «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю пробу лунного грунта, успешно совершил посадку вблизи вулкана на видимой стороне Луны, сообщает канал CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

«Чанъэ-5» стартовал 23 ноября 2020 года. Это пятая по счету автоматическая лунная миссия Китая, ее цель — доставка на Землю грунта из области вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны, что позволит разобраться в геологических особенностях естественного спутника Земли. Всего в миссии задействованы четыре аппарата, каждый из которых выполняет свои задачи.

28 ноября миссия успешно вышла на окололунную орбиту, а 30 ноября состоялось успешное разделение посадочного и взлетного модулей от служебного модуля. Затем аппараты скорректировали свою орбиту, а 1 декабря начали спуск к поверхности Луны, который занял 15 минут и закончился успешной посадкой. Посадка подтверждена как официально, так и китайскими радиолюбителями, получившими от модуля сигнал.

В ближайшее время посадочный модуль должен взять грунт с глубины до двух метров и общей массой до двух килограммов, после чего проба будет помещена во взлетный модуль, который должен в дальнейшем взлететь и состыковаться со служебным модулем. После этого служебный модуль доставит капсулу с грунтом к Земле и сбросит ее в атмосферу нашей планеты в середине декабря.

О том, что лунный грунт может рассказать об эволюции естественного спутника Земли, можно узнать из нашего материала «Земля занебесная».

Александр Войтюк