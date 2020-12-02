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ТАСС

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на Луну

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Запуск аппарата "Чанъэ-5", 23 ноября 2020 года
Запуск аппарата "Чанъэ-5", 23 ноября 2020 года.
Источник изображения: © AP Photo/Mark Schiefelbein

Он должен проработать на Луне двое суток

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Китайский аппарат "Чанъэ-5", который должен доставить на Землю образцы лунного грунта, совершил успешную посадку на естественный спутник нашей планеты. Об этом Китайское национальное космическое управление (CNSA) пишет на своем сайте.

"После приземления спускаемый аппарат под управлением с Земли официально начал свою работу на поверхности Луны, которая продлится двое суток", - указывается в сообщении.

"Чанъэ-5" стартовал к Луне 23 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан. Цель миссии - собрать лунный грунт из района рядом с Пиком Рюмкера на видимой стороне Луны и доставить его на Землю. Для этого посадочный модуль должен пробурить поверхность небесного тела на глубину до двух метров. Всего аппарат должен собрать до 2 кг грунта. Благодаря изучению образцов планетологи хотят больше узнать о строении естественного спутника нашей планеты и о геологических процессах, которые на нем происходят.

28 ноября "Чанъэ-5" вышел на орбиту Луны. Орбитальный модуль при этом остался вращаться вокруг Луны. После того, как посадочный модуль миссии соберет грунт, он должен запаковать образцы в герметичную капсулу и затем отправиться обратно на орбиту. После стыковки оба модуля полетят обратно к Земле. Затем возвращаемый модуль направится к поверхности нашей планеты, а орбитальный должен сгореть в атмосфере планеты.

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Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
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