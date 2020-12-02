Черноморский флот назвал численность российской эскадры в Средиземном море

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская эскадра в Средиземном море насчитывает более 10 кораблей, включая оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Вышний Волочек", сообщил во вторник Черноморский флот РФ.

"В настоящее время в Средиземном море находится более 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", - говорится в сообщении.

30 ноября Черноморский флот сообщил, что состав эскадры в Средиземном море покинул малый ракетный корабль "Ингушетия".

Во вторник пресс-служба Балтийского флота сообщила, что в Средиземное море отправилась плавмастерская ПМ-82 для обеспечения технической готовности кораблей и подлодок соединения ВМФ России.

Российская эскадра находится в Средиземном море на постоянной основе. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн "Алмаз-Антей") по боевикам в Сирии.

У России в Средиземном море есть военно-морская база в сирийском порту Тартус.