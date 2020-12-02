Очередное заседание СМИД ОДКБ пройдёт в мае в Душанбе

2 декабря на сессии СКБ подписать заявление о формировании справедливого мироустройства

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности намечено на май, его планируется провести в Таджикистане, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ планируется провести в мае 2021 года в Душанбе", - сказал Зайнетдинов.

Он уточнил, что в 2021 году председательство по ротации переходит от России к Таджикистану.

Во вторник, 1 декабря под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание СМИД ОДКБ, в нём принял участие генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Министры представили оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки и ее влияния на стабильность на пространстве ОДКБ. Одобрен ряд документов и политических заявлений, которые будут представлены на рассмотрение и утверждение главам государств-членов ОДКБ в ходе предстоящей 2 декабря сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) организации. В том числе - проекты Декларации Совета коллективной безопасности и заявления о формировании справедливого и устойчивого мироустройства", - сказал Зайнетдитнов.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам безопасности и повышения эффективности деятельности ОДКБ, практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов в формате Организации и на международной арене, по сотрудничеству ОДКБ и ООН, в том числе в рамках миротворческой деятельности под эгидой ООН", - сообщил Зайнетдинов.

По его словам, председатель СМИД ОДКБ Лавров "проинформировал коллег об итогах российского председательства в организации в 2019-2020 годах".